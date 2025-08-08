"AI 답변 수학적으로 검증"…AWS, 자동 추론 검사 서비스 공개

아마존 베드록 가드레일에 탑재…대규모 문서·정책 검증 자동화 지원

2025/08/08

아마존웹서비스(AWS)가 인공지능(AI) 결과물 정확성을 수학적으로 검증하는 자동 추론 검사 서비스를 공개했다. 

AWS는 '아마존 베드록' 가드레일 내에 해당 기능을 정식 출시했다고 8일 밝혔다. 해당 서비스는 최대 99% 정확도로 AI 응답을 검사할 수 있다. 대규모 문서 처리부터 정책 검증 자동화, 시나리오 자동 생성, 정책 개선 제안, 신뢰도 임계치 조정까지 처리할 수 있다. 

자동 추론 검사 서비스는 통계적 샘플링이나 인간 검토 대신 형식 검증 기법으로 작동한다. 이는 AWS가 10여 년간 클라우드 인프라 보안에 활용해 온 수학적 방법이다. 비즈니스 규칙과 도메인 지식에 따라 AI 출력이 적합한지 확인하는 원리다.

이 서비스는 자연어를 구조화된 언어로 변환하고 사실 정의를 가능하게 하며, 대규모 경우의 수에 대한 확정적 추론을 빠르게 수행한다. 이를 통해 모호한 규칙 해석과 변경에도 유연하게 대응할 수 있다.

AWS는 자동 추론 검사 서비스가 헬스케어와 금융, 유틸리티 등 규제 산업의 AI 도입 장벽을 낮춘다고 강조했다. 실제 AWS 파트너 PwC는 이를 의약품 검토, 유틸리티 운영, 헬스케어 커뮤니케이션, 보험 청구 등 실제 업무에 적용한 상태다. 

해당 서비스는 미국 동부·서부, 유럽 등 AWS 주요 리전에서 우선 제공된다. 고객은 아마존 베드록 콘솔과 파이썬용 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통해 이용할 수 있다. 에이전트형 AI 워크플로와 통합돼 실행 전 검증과 감사 추적 기능을 제공한다.

바이런 쿡 AWS 부사장 겸 특임 과학자는 "언어 문법 의미 타당성 완전성 등 과거에는 학문적이고 멀게 느껴졌던 문제가 이제는 바뀌었다"며 "우리 팀은 자연어 번역과 사실 정의 확정적 추론 방식을 지속적으로 개선해 왔다"고 말했다.

