데이터독, 2분기 적자 전환…"비용 급증이 수익성 발목"

데이터독이 이번 분기 매출을 두 자릿수까지 올렸지만 투자 확대로 인해 영업 손실을 기록했다.

8일 데이터독은 2025년 회계연도 2분기 매출 8억2천676만 달러(약 1조1천468억원원), 영업손실 3천550만 달러(약 492억4천만원)를 기록했다. 이느 전년 동기 대비 매출이 약 28% 증가했지만, 영업익은 388% 감소해 적자 전환됐다. 이번 분기 주당순익(EPS)은 0.01 달러로, 지난 동기 EPS 0.12달러보다 줄었다.

데이터독은 이번 분기 적자 전환의 주요 원인으로 총영업비용 증가를 꼽았다. 이번 분기 총영업비용은 6억9천628만 달러(약 9천661억5천800만원)로 전년 동기 대비 약 36.7% 증가했다. 같은 기간 연구·개발(R&D) 부문 비용은 41% 올랐다. 영업·마케팅 비용과 일반관리비도 두 자릿수로 증가한 것으로 나타났다.

주식보상비용의 증가도 수익성에 부담 준 것으로 나타났다. 이번 분기 해당 비용은 1억8천46만 달러(약 2천504억원)로 전년 동기보다 약 34% 증가했다. 여기에 인수합병 관련 일회성 비용 137만 달러(약 19억101만2천원)와 전환사채 발행비용 상각도 손익에 부정적으로 작용한 것으로 확인됐다.

데이터독은 이같은 투자가 다음 분기 매출 성과로 이어질 것으로 봤다. 이에 다음 분기 매출을 8억4천700만~8억5천100만 달러(약 1조1천752억~1조1천808억원)로 예상한다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 약 23% 증가한 수치다.

데이터독은 모니터링·보안 플랫폼을 제공하는 미국 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업이다. 인프라 모니터링과 애플리케이션 성능 모니터링(APM), 로그 관리, 사용자 경험 분석, 클라우드 보안 등을 통합해 실시간 가시성과 분석 기능을 지원한다. 최근 서비스에 생성형 인공지능(AI)을 접목해 모니터링 가시성과 관리 기능을 업그레이드했다.

올리비에 포멜 데이터독 최고경영자(CEO)는 "우리는 고객의 복잡한 클라우드 환경과 AI 기술 스택을 실시간으로 관찰하고 보호하며 조치할 수 있도록 도왔다"며 "클라우드와 AI 고객 경험 전반에서 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 컨퍼런스콜에서 밝혔다.