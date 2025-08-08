SOOP, 유럽 축구 '2025 프리 시즌 친선'·'UEFA 클럽 대항전' 생중계

SOOP(구 아프리카TV)은 유럽 5대 리그 클럽들의 '2025 프리시즌 친선경기'와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그·유로파리그·컨퍼런스리그 클럽 대항전 주요 경기를 생중계한다고 8일 밝혔다.

이번 생중계를 통해 SOOP은 유럽 축구 시즌 개막을 앞두고, 각 팀들의 전력 점검과 유럽 무대 진출을 위한 치열한 경쟁 현장을 실시간으로 전달할 예정이다. 특히 프리미어리그(EPL) 명문 클럽들의 경기에서는 선수 구성과 팀 전략 등 새 시즌의 흐름을 미리 가늠해볼 수 있어 팬들의 관심이 집중되고 있다.

2025 프리시즌 친선경기는 9일 오후 8시 45분, '맨체스터 유나이티드'와 '피오렌티나'의 친선 경기로 시작된다. 같은 날 오후 11시에는 '애버턴'과 'AS로마'의 경기가 펼쳐지며, 10일 오전 1시에는 '브라이턴'과 '볼프스부르크', 오전 2시에는 '마르세유'와 '애스턴 빌라'가의 경기가 예정돼 있다.

'UEFA 클럽 대항전'은 13일 오전 4시 '츠르베나 즈베즈다'와 '레흐 포즈난'의 경기로 시작된다. 특히 츠르베나 즈베즈다에는 설영우 선수가 소속돼 있어 한국 축구팬들의 많은 관심이 쏠리고 있다. 이어 15일 오전 1시에는 '미트월란'과 '프레드릭스타드', 오전 4시에는 '오스트리아 빈'과 '바니크 오스트라바'의 경기가 생중계된다.

이번 생중계와 함께, SOOP에서 활동 중인 스포츠 스트리머들의 응원 방송도 진행된다. 축구 해설 경험이 풍부한 전문가부터 현직 해설 위원, 인기 스포츠 중계 스트리머까지 다양한 스트리머들이 실시간 중계에 참여해 각자의 시선으로 경기를 해석하고 이용자들과 소통할 예정이다.