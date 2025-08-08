"영화 아바타의 판도라 행성?"…4광년 떨어진 외계행성 관측 [우주로 간다]

제임스 웹 우주망원경(JWST)이 지구에서 불과 4광년 떨어진 곳에서 새로운 외계행성을 관측했다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 7일(현지시간) 보도했다.

이 가스 행성은 우리 태양계에서 가장 가까운 항성 ‘알파 센터우리 A’를 공전하는 행성이다.

알파 센타우리 A를 공전하는 거대 가스 행성의 모습을 보여주는 예술가의 콘셉트 (출처=NASA, ESA, CSA, STScI, Robert L. Hurt (칼텍/IPAC))

NASA 제트추진연구소 연구진은 JWST의 중적외선 관측장비(MIRI)와 반사광을 차단해주는 코로나그래픽 마스크로 알파 센타우리를 촬영했다. 이를 통해 알파 센타우리 A보다 약 1만 배 더 어두운 이 행성을 발견해 새로운 외계행성 후보에 등록했다.

이 행성 후보는 알파 센타우리 A의 생명체 거주 가능 영역에 있지만, 가스 행성이기 때문에 생명체는 존재할 수 없는 것으로 알려졌다.

이번 발견은 영화 ‘아바타’와 맞물려 많은 관심을 모으고 있다. '아바타' 시리즈에 나오는 가상의 위성 ‘판도라’가 알파 센타우리 A를 공전하는 가스 행성 주위를 돌고 있는 것으로 설정돼 있기 때문이다.

과학적으로도 흥미로운 점이 많다. 이 행성은 모 항성으로부터 불과 2AU(지구와 태양 거리의 2배) 거리에 있다. 따라서 이 행성 후보가 실제 행성으로 확인된다면, 지금까지 관측된 외계 행성 중 모 항성에서 가장 가까운 거리에 위치한 행성이 될 것으로 보인다.

이 사진은 여러 지상 및 우주 기반 관측소와 제임스 웹 우주 망원경을 통해 촬영한 알파 센타우리 항성계의 모습 (출처=사이언스, NASA, ESA, CSA, NASA/JPL-칼텍, STScI)

미국 항공우주국(NASA) 제트 추진 연구소 수석 과학자 찰스 바이크먼은 "우리와 매우 가깝기 때문에 이 외계 행성은 우리 행성계 외의 다른 행성계에 대한 데이터를 수집할 수 있는 최고의 기회가 될 것"이라고 설명했다.

알파 센타우리에는 지금까지 확인된 외계 행성이 두 개 있다. 둘 다 모두 적색 왜성인 프록시마 센타우리를 공전하고 있다.

이번에 관측된 가스행성 후보가 실제 외계 행성 목록에 오르기까지는 아직 갈 길이 남아 있다. 후속 관측에서 이 행성에 대한 추가적인 증거는 발견되지 않았다. 하지만, 컴퓨터 시뮬레이션 결과 이 행성은 알파 센타우리 A에 너무 가까워 사진으로 촬영할 수 없었을 가능성이 제기됐다.

연구팀은 JWST와 2027년 5월에 발사될 예정인 낸시 그레이스 로만 우주 망원경의 추가 관측을 통해 행성 존재를 확인할 예정이다.

해당 연구 결과는 최근 두 편의 논문을 통해 공개됐고 국제학술지 ‘천체물리학 저널 레터(The Astrophysical Journal Letters)에 실렸다.