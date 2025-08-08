아이비씨티 "韓-EU 데이터 동맹 강화…'규제유럽' 수출 문 열어"

유럽연합(EU) 자동차 산업 데이터 생태계 조성을 위해 메르세데스-벤츠, BMW 그룹, SAP, 지멘스, 보쉬 등 10개의 독일 글로벌 기업들이 2023년 설립한 합작 법인이 있다. 코피니티엑스(Cofinity-X)다.

'카테나엑스(Catena-X)' 표준을 기반으로 유럽 자동차 산업을 위한 최초의 개방형 마켓플레이스 및 데이터 생태계 운영사다. '카테나엑스'는 독일을 중심으로 한 자동차 산업 전용 데이터 네트워크다.

국내 데이터·블록체인 전문 중소 IT기업 아이비씨티(IBCT)가 코피니티엑스(Cofinity-X) 초청으로 지난 7월 30일~31일 이틀간 독일 쾰른 소재 코피니티엑스 본사를 방문, 워크숍을 갖고 국내 기업의 유럽수출시 도움이 되는 의미있는 결과를 도출했다.

이번 워크숍에는 한국에서 이정륜 아이비씨티 대표와 김대훈 사업본부장이, 코피니티엑스에서는 CEO인 토마스 로쉬(Thomas Rösch)를 비롯한 주요 임원진이 참석했다. 행사에서는 ▲한국-독일간 공급망 데이터 교환을 위한 협력방안 ▲데이터 교환체계 표준화 ▲국내 제조기업을 위한 카테나엑스 진입 장벽 완화를 위한 프로모션 ▲아이비씨티 SaaS 플랫폼 '인피리움' 주요기능 시연 등이 이뤄졌다.

이정륜 아이비씨티 대표(오른쪽 두번째)와 코피니티엑스 CEO 토마스 로쉬(맨 왼쪽) 등이 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다.

코피니티엑스가 주목한 '인피리움'은 아이비씨티가 자체개발한 데이터스페이스 SaaS 플랫폼으로 ▲데이터 커넥터 표준(EDC)에 기반한 데이터 교환 ▲카테나엑스 인증 디지털제품여권(DPP) 생성 및 관리 ▲자산관리셀(AAS) 표준화를 통한 디지털 트윈 환경 구현 ▲전과정평가(LCA) 및 제품탄소발자국(PCF) 솔루션 ▲데이터 이력관리(Traceability) ▲블록체인 기반 데이터 보호 및 무결성 제공 등 기업의 데이터 주권 보호 및 공급망 내 데이터 교환을 위한 모든 기능을 포함한 플랫폼이다.

앞서 아이비씨티는 올해 6월 인피리움의 기술력을 바탕으로 코피니티엑스로부터 국내 유일의 공식 제휴 파트너 자격(Affiliate Partner)을 부여 받은 바 있다. 이에, 이번 워크숍에서는 제휴 프로그램 세부 사항을 조율하고, EU로 수출하는 국내 제조기업들의 현실적인 어려움을 지원할 수 있는 보다 실질적이고 경쟁력 있는 제휴 서비스를 제공하기 위한 방안을 마련하기 위해 마련됐다.

특히 이번 워크숍을 통해 인피리움의 데이터커넥터와 디지털제품여권을 통한 데이터 교환이 '카테나엑스'의 규격 및 표준을 완벽하게 준수, 유럽 자동차 원청사(OEM)가 요구하는 데이터 제출에 필요한 부분은 '인피리움'이 100% 지원할 수 있음을 확인했다고 아이비씨티는 밝혔다.

또 아이비씨티는 제휴파트너를 통해서만 할 수 있는 카테나엑스 '온보딩(Onboarding) 서비스'와 관련해 절차를 간소화한 ‘이지셋업(Easy Setup)’과 더불어 비용을 줄일 수 있는 ‘부스터 프로그램(Booster Program)’ 적용도 협의, 기업지속가능성보고지침(CSRD)과 탄소국경제도(CBAM), 디지털제품여권(DPP) 등 유럽연합(EU)의 다양한 규제에 대응해야 하는 국내 수출 제조기업의 시간과 비용을 획기적으로 줄여줄 수 있을 것으로 예상한다고 덧붙였다.

아이비씨티 이정륜 대표는 "이번 워크숍을 통해 그동안 국내 산업계에서 막연히 인지하고 있던 유럽 규제와 원청사의 데이터스페이스 표준 요구에 대한 대응을 가장 손쉽게 지원할 수 있는 길이 열렸다"면서 "우리는 카테나엑스의 국내 유일한 공식제휴 파트너로서 실질적인 공급방안 협의와 카테나엑스 데이터스페이스 표준을 완벽하게 준수하는 '인피리움'을 검증, 국내 수출제조기업의 유럽 데이터스페이스 표준 준수를 위한 선제적인 구축을 유도, 향후 유럽 OEM사들의 공급망 체계에 진입할 수 있는 기회도 제공할 수 있다는 점에서 의의가 상당히 크다"고 짚었다.

아이비씨티에 따르면, 코피니티엑스(Cofinity-X) 관계자는 사회관계망에서 “워크숍에서 아이비씨티, 카테나엑스(Catena-X), 코피니티엑스(Cofinity-X) 간 아이디어와 비전 및 현실적인 단계에 대한 실질적인 협의가 이뤄졌다"며 "우리는 이러한 대화를 이어갈 수 있게 돼 기쁘고, 신뢰할 수 있는 데이터 교환을 글로벌 규모로 확대하는 데 도움이 되도록 IBCT와 강력한 제휴 파트너십을 체결하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.