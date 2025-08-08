KT스카이라이프, 2분기 영업익 130억원…흑자전환

KT스카이라이프는 지난 2분기 연결 기준 매출 2472억원, 영업이익 130억원을 기록했다고 8일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 2.9% 감소했으나, 영업이익은 흑자전환에 성공했다. 별도 기준 영업이익은 지난해 2분기 보다 13.7% 증가한 145억원을 기록했다.

회사는 이번 실적에 대해 “인터넷과 모바일 사업이 지속 성장하고, 광고영업비와 커머스 비용 등 핵심 원가를 절감하는 등 수익성 중심의 경영 전략이 본격적인 성과로 이어진 결과”라고 밝혔다.

KT스카이라이프는 핵심 사업 경쟁력 강화를 위한 전략도 병행하고 있다. 자회사 ENA는 오리지널 콘텐츠(신병, 지구마불세계여행)의 시즌제 정착과 ‘나는 SOLO’ 세계관 확장이라는 콘텐츠 역량을 강화하고 있다. 이로 인해 회사는 시청률과 광고 수익 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있다고 설명했다.

또한 하반기에는 지난 7월 출시한 IPTV 신상품 ‘ipit TV’를 통해 방송가입자 감소세를 방어하며 장기적으로 고ARPU(가입자당 평균 매출) 기반의 수익성 확대를 기대하고 있다.

회사는 대한체육회 등 체육기관과 전국 지자체와의 MOU 체결을 이어가며, AI 스포츠 중계 플랫폼 ‘포착’의 B2G·B2B 시장 확대에 나서고 있다. 3분기에는 스카이라이프 인터넷 결합상품을 출시해 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

최영범 KT스카이라이프 사장은 “수익성 중심의 내실 있는 경영전략과 미래 성장동력 확보를 위한 신사업 추진이 맞물리며 실적 개선이 본격화되고 있다”며, “하반기에도 고객 중심의 서비스 혁신과 콘텐츠 경쟁력 강화로 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.