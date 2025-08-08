비싼 샐러드 안 사먹는다…美 스위트그린 주가 급락

경기 둔화에 소비자들이 지갑을 닫으면서 미국 고급 샐러드 브랜드 스위트그린이 두 분기 연속 부진한 성적을 냈다. 이에 올해 매출 전망도 낮아졌다.

8일 블룸버그통신에 따르면 스위트그린은 올해 기존점 매출이 전년 대비 4~6% 줄어들 것으로 전망했다. 당초 이 회사는 매출이 지난해 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

이번 전망 하향은 2분기 기존점 매출이 전년 동기보다 7.6% 급감한 데 따른 것이다. 시장 예상치를 크게 밑도는 수준이며 1분기보다도 악화됐다.

스위트그린 메뉴. (사진=스위트그린 홈페이지 캡처)

조너선 니만 최고경영자(CEO)는 “거시경제 불확실성과 외식 산업 전반의 침체된 흐름이 이번 실적에 반영됐다”며 “주요 도시 시장의 부진이 뚜렷했고 지난해 높은 실적에 따른 기저효과도 작용했다”고 설명했다.

스위트그린은 지난 5월 고가 단백질인 스테이크를 메뉴에 추가하며 일시적으로 매출을 끌어올렸지만, 2분기에는 고객 수가 줄고 소비자들이 더 저렴한 메뉴로 눈을 돌렸다.

실적 발표 이후 스위트그린 주가는 시간외 거래에서 최대 26% 급락했다. 올해 들어(7일 기준) 주가는 61% 하락했다.

스위트그린은 소비자 이탈을 막기 위해 한정판으로 한국식 메뉴를 출시했고 신규 멤버십 할인 프로그램 등을 도입했다. 또 닭고기·두부의 양을 25% 늘리고, 13달러(약 1만8천원)짜리 한정 할인 메뉴를 출시했으며, 계절 한정 메뉴도 재도입했다.

니만은 애널리스트들과의 통화에서 “식사의 '가성비'에 대한 고객 인식을 개선하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

이번 실적 부진은 미국 소비자들이 경기 둔화에 지출을 줄인 결과라는 분석이다. 스위트그린의 경쟁사인 치폴레도 실적 부진의 원인으로 소비 위축을 지목했다. 반면 저가 메뉴를 앞세운 일부 패스트푸드 체인들은 매출이 증가한 것으로 나타났다.

투자은행 윌리엄 블레어는 보고서에서 “스테이크 등 고가 단백질 중심의 전략이 브랜드의 ‘가성비 이미지’를 약화시켰다”고 지적했다.