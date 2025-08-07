위버스, 산토스 브라보스·파세 아 라 파마 커뮤니티 공개

팬 플랫폼 위버스는 하이브 라틴 아메리카의 보이그룹 프로젝트 ‘산토스 브라보스’와 밴드 선발 오디션 프로그램 ‘파세 아 라 파마’ 커뮤니티를 7일과 오는 13일 연이어 공개한다고 밝혔다.

이날 하이브 최초의 라틴 보이그룹 프로젝트 ‘산토스 브라보스’의 공식 커뮤니티가 위버스에 문을 연다. ▲멕시코 ▲콜롬비아 ▲브라질 ▲베네수엘라 ▲아르헨티나 ▲페루 ▲스페인 ▲미국 등 8개국 출신의 16인이 참가한 이 리얼리티 시리즈는 하이브의 체계적인 아티스트 발굴·육성 시스템을 라틴 아메리카에 처음 도입한 대형 프로젝트로다. 약 4개월간의 집중 트레이닝과 공개 경쟁을 거쳐 최종 5명의 멤버를 선발한다.

산토스 브라보스 위버스 커뮤니티에서는 참가자들과 직접 소통하며 그들의 성장을 지켜볼 수 있다. 커뮤니티에서는 공개되지 않았던 비하인드 스토리와 독점 콘텐츠를 제공하고 프로젝트와 관련된 모든 공지사항을 확인할 수 있다. 또, 참가자들이 글로벌 팬들과 실시간 영상 라이브로 소통하는 위버스 라이브도 진행될 예정이다.

(사진=하이브)

이어 오는 13일에는 하이브 라틴 아메리카가 미국 방송사 텔레문도와 협력해 기획한 밴드 선발 오디션 프로그램 ‘파세 아 라 파마’의 공식 커뮤니티도 위버스에 새롭게 선보인다.

관련기사

‘꿈을 향한 발걸음’이라는 뜻의 파세 아 라 파마는 다양한 배경의 실력파 참가자 55명이 밴드 결성을 목표로 경쟁을 펼치는 성장형 오디션 프로그램이다. 파세 아 라 파마의 커뮤니티도 가입자들에게 독점 콘텐츠 등 다양한 혜택을 제공한다. 매주 방영되는 에피소드 관련 소식과 경연의 비하인드를 담은 독점 영상, 보너스 영상 콘텐츠 등이 공개된다. 참가자들이 직접 올리는 포스트와 위버스 라이브를 통해 실시간 소통도 가능하다.

최준원 위버스컴퍼니 대표는 “두 팀의 뛰어난 라틴 아티스트들이 위버스에 합류하게 돼 매우 뜻깊게 생각하며 이들이 전 세계 팬들과 소통하는 데 위버스가 큰 역할을 할 것”이라며 “위버스는 다양한 장르의 아티스트들에게 열려 있으며 전 세계 팬들과 더욱 깊이 있게 소통하고 팬덤을 확장해나갈 수 있도록 최적의 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.