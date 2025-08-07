이마트24, 국대급 소믈리에 추천 ‘와인카세’ 할인 행사 진행

이마트24가 국가대표급 소믈리에가 블라인드 테이스팅을 통해 엄선한 와인을 소개하고 할인 판매하는 ‘와인카세(와인+오마카세)’ 행사를 이달 말까지 진행한다고 7일 밝혔다.

이마트24는 최근 몇 년간 오마카세, 이모카세와 같은 ‘맡김차림’이 유행하고 있는 가운데 ‘와인카세’가 트렌디한 경험과 함께 와인 입문자들에게 쉽고 다양한 선택지를 제공할 수 있을 것으로 기대해 준비하게 됐다.

이마트24가 준비한 ‘와인카세’에는 유명 소믈리에 그룹 ‘쏨즈’가 블라인드 테이스팅에 참여했으며, 정상가 기준 1~3만원대의 와인 중 스파클링와인, 소비뇽블랑와인 등 총 5가지 부문에서 각각 1위를 선정했다.

소믈리에 그룹 ‘쏨즈’는 ‘조내진 소믈리에(최현석 셰프의 파인다이닝 ‘쵸이닷’ 총지배인)’와 ‘김성국 소믈리에(조선호텔앤리조트 총괄 소믈리에)’ 등 6명의 젊은 와인 전문가로 구성됐다.

먼저 스파클링와인 부문에서는 특유의 솔티한 미네랄이 오일 파스타, 해산물 파스타와 궁합이 좋은 ‘마르케스 데 테라보나 까바 750ml’가 1위를 차지했으며, 소비뇽블랑와인 부문에서는 열대 과일의 농축된 과실 풍미와 산뜻한 산미가 특징인 ‘타카 소비뇽블랑 750ml’가 1위를 차지했다.

이어서 칠레 화이트와인 부문에서는 과일과 산도의 밸런스가 훌륭하고 기분 좋은 크리스피함이 치킨, 피자, 샐러드 등과 즐기기 좋은 ‘프론테라 프리미엄 샤도네이 750ml’가 1위를 차지했고, 칠레 레드와인 부문에서는 1초에 1병 팔리는 것으로 유명하며 불고기 등 그릴 요리와 어울리는 ‘산타 헬레나 까베르네소비뇽 750ml’가 1위로 선정됐다.

특히, ‘2023 코리아 소믈리에 오브 더 이어’에서 우승을 차지한 주재민 소믈리에는 블라인드 테이스팅 과정 중 칠레 화이트와인 부문 1위 상품에 관해 “와인의 집중도와 산도의 표현력 그리고 미네랄의 표현력이 모두 좋아서 가장 높은 점수를 주었고요”라며 극찬을 아끼지 않았다.

마지막으로 스페인 레드와인 부문에서는 스페인 리오하 지역을 대표하는 와인 브랜드 ‘보데가스 란’에서 한정수량으로 생산하고 매콤한 양념 요리와 어울리는 ‘란 멘시온 리제르바 750ml’가 1위에 올랐다.

더불어 이마트24는 ‘와인카세’ 대상 와인을 정상가 대비 최대 약 40% 할인된 행사가에 구입할 수 있는 이벤트와 네이버페이포인트/머니로 결제 시 추가적인 페이백이 중복으로 적용되는 행사도 8월 말까지 진행해 고객들은 엄선된 와인을 더욱 합리적인 가격에 만나볼 수 있게 됐다.

이마트24 주류팀 김문섭 MD는 “맛과 품질은 기본에 고객들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 상품과 행사를 고민하던 중, 최근 오마카세와 같은 ‘맡김차림’ 트렌드에 맞춰 전문가들을 통해 엄선된 와인을 소개하고 할인하는 ‘와인카세’를 준비했다”며 “앞으로도 많은 고객들에게 트렌디하면서도 실용적인 경험을 전달할 수 있는 다양한 상품과 행사를 기획해 진정한 고객 감동을 실현할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.