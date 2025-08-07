폰 충전 중 화재…英 법원, 제조사에 "약 2억7천만원 배상하라"

지난 2018년 영국에서 LG 스마트폰 충전 중 발생한 화재에 대해 영국 법원이 피해자에게 15만 파운드(약 2억7천700만원)를 배상하라는 판결을 내렸다고 영국 BBC가 6일(현지시각) 보도했다.

해당 사건은 2018년 10월 31일 거실에서 LG K8 스마트폰을 충전하던 도중 발생했다. 근처에는 삼성 갤럭시S7 등 다른 휴대폰과 노트북도 함께 충전 중이었으나, 에든버러 지방 법원은 해당 화재 원인을 LG 스마트폰의 결함으로 지목했다.

영국 법원이 스마트폰 충전 중 발생한 사고에 대해 LG전자에 약 2억 7천만원을 배상하라는 판결을 내렸다. (사진=클랍아트코리아)

해당 재판을 맡은 로버트 파이프 판사는 "이 제품이 사람들이 일반적으로 기대하는 안전 기준을 충족하지 못했다"고 밝혔다.

당시 데니스 파크스와 그녀의 남편은 화재 발생 당시 위층에서 자고 있었다. 이 화재로 그녀는 연기 흡입으로 치료를 받았고, 극심한 불안과 공황 발작을 겪었으며 몇 달 동안 일을 할 수 없었던 것으로 알려졌다.

파크스는 LG전자 영국 법인을 상대로 소송을 제기했다. 영국 법원은 LG전자 영국 법인에 총 15만 파운드를 배상하라고 명령했다.

이 가운데 14만 파운드는 대위 손실 주장에 따라 파크스의 보험사로 지급된다. 대위(subrogation)란 보험사가 보험금을 지급한 경우 보험에 목적에 대해 피보험자가 가지는 권리를 보험사가 승계하는 것을 의미한다.

LG전자는 2021년 스마트폰 사업을 정리했다. 이번 판결은 사용하던 제품에서 발생한 사고의 책임을 제조사에 물었다는 점에서 의미가 있다고 BBC는 평했다.