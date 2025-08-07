LG전자, 지포스 RTX 5050 탑재 '그램 프로' 출시

LG전자는 2025년형 LG 그램 프로 외장 그래픽카드 탑재 모델을 공식 온라인몰 LGE닷컴에서 단독 판매한다고 7일 밝혔다.

신제품은 엔비디아 지포스 RTX 5050 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 초경량 고성능 노트북이다.

무게 1.36kg, 두께 1.58cm에 불과한 초경량 제품임에도 프리미어, 일러스트레이터 등 전문 프로그램을 쓰는 생산성 작업이나 고사양 게임까지 원활하게 처리할 수 있다.

2025년형 LG 그램 프로 외장그래픽 신모델 제품 (사진=LG전자)

RTX 50 시리즈는 지난 1월 CES 2025에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 처음 공개한 후 품귀 현상이 빚어졌던 고사양 게임용 그래픽카드다.

그램 프로 신모델에 탑재된 RTX 5050은 인공지능으로 게임 화면을 예측해 미리 만들어주는 '4세대 DLSS' 기술이 적용됐다.

게임 화면을 보다 매끄럽게 보여줄 뿐 아니라 게임 속 움직임이 더욱 부드러워지고 반응 속도 또한 높아 게이밍 성능을 획기적으로 향상시켜준다.

사이버펑크 2077, 디아블로 IV 등 최신 게임 성능이 그램 프로 RTX 4050 외장그래픽 대비 약 86%까지 높아질 수 있다.

제품은 ▲인텔 코어 울트라 200H 시리즈 중앙처리장치(CPU) ▲메가 듀얼 쿨링팬 ▲90Wh 대용량 배터리 ▲더블우퍼 스피커도 갖췄다.

냉각 시스템인 메가 듀얼 쿨링팬은 프로급 노트북 성능을 받쳐 줄 수 있도록 236개 날개로 공기 유량을 기존 대비 최대 30% 늘렸다.

그램 프로는 온디바이스 AI와 클라우드 기반 AI 솔루션을 사용자 필요에 따라 자유롭게 전환 사용할 수 있는 '멀티 AI' 기능을 탑재했다. 문서 작업, 자료 검색 등에서도 생산성과 편의성을 한층 높여준다.

'그램 챗 온디바이스 AI'를 이용하면 인터넷 연결 없이도 AI 기능을 사용할 수 있어 보안이 요구되는 작업도 손쉽게 처리할 수 있다. GPT-4o 기반 거대언어모델(LLM)을 활용한 '그램 챗 클라우드'는 복잡한 문의에도 창의적이고 정교한 응답을 제공한다.

2025년형 지포스 RTX 5050 탑재 그램 프로 신모델 구매 고객 모두에게 마블코리아와 협업 제작한 어벤져스 노트북 파우치를 지급하며, 상해 디즈니랜드 이용권과 항공권도 추첨을 통해 증정한다.

오는 24일까지 구매 시 MS 오피스 영구사용권, 어도비 소프트웨어 2개월 이용권 등 혜택도 받을 수 있다. 구매 혜택 관련 자세한 사항은 LGE닷컴에서 확인 가능하다.