크라우드웍스, 가트너 '금융권 생성형AI 플랫폼' 한국 대표 공급기업 선정

크라우드웍스는 글로벌 리서치 기업 가트너가 최근 발행한 ‘금융권 생성형AI 플랫폼’ 관련 리포트에서 한국의 '대표 공급기업'으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

가트너는 'Market Guide for Generative AI Platforms in Banking and Investment Services'라는 리포트에서 은행·투자서비스 산업에 특화된 생성형AI 플랫폼을 공급하는 기업들을 리포트에 포함했다. 총 30개 기업이 등재됐는데, 크라우드웍스는 세계적인 AI 선도 기업들과 함께 리포트에 이름을 올렸다.

이에 회사는 "글로벌 생성형AI 시장에서 한국의 기술 경쟁력을 보여주는 의미있는 성과"라고 강조했다.

가트너에 따르면 생성형AI 플랫폼 시장은 ▲인프라 ▲생성형AI 모델 접근 ▲생성형AI 엔지니어링 ▲생성형AI 애플리케이션 등 4개의 기술 계층으로 분류된다. 이 중 크라우드웍스는 인프라를 제외한 나머지 3개 영역에서 역량을 보유한 대표 공급기업로 평가받았다.

특히 ‘생성형AI 엔지니어링’ 영역은 모델 개발·배포·모니터링을 포함한 전 주기 관리, 데이터 관리, 프롬프트 엔지니어링, 벡터 DB, 규정 준수·거버넌스까지 포함하는 분야다. 가트너는 해당 영역을 “가장 큰 차별화 기회를 제공하는 영역”이라고 강조했다.

김우승 크라우드웍스 대표는 “이번 사례는 크라우드웍스가 생성형AI의 기술 구현과 운영 역량을 갖춘 기술 기업으로 성장하고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 금융을 비롯한 다양한 산업에서 신뢰할 수 있는 생성형AI 도입을 위한 핵심 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.