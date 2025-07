한국국제문화교류진흥원, 한-캐 청년 예술인 공동창작 뮤지컬 '링크' 한국 초연 성료

문화체육관광부는 한국국제문화교류진흥원(원장 박창식)과 한양대학교(총장 이기정)와 함께 ‘2024-2025 한국-캐나다 상호 문화교류의 해’를 기념해 마련한 공동 창작한 뮤지컬 ‘링크(R;Link)’의 한국 초연을 서울 CKL스테이지에서 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

‘링크(R;Link)’는 6·25전쟁 당시 얼어붙은 강 위에서 아이스하키를 통해 한국군과 우정을 나누었던 캐나다 청년 참전용사들의 실화를 바탕으로, 전쟁 속에서도 인간다운 꿈과 열정을 잃지 않았던 청춘의 이야기를 그린 작품이다. 언어도, 문화도 달랐지만 '스포츠'를 통해 연결되었던 이들의 우정은 오늘날 한-캐 양국 청년 예술인들의 협업으로 되살아났다.

이번 공연은 한양대를 비롯해 캐나다의 카필라노대학교(Capilano University), 서스캐처원대학교(University of Saskatchewan), 캐나다 원주민대학교(First Nations University of Canada)의 연극학과 교수진과 학생 총 135명(한국 99명, 캐나다 36명)이 4개월간 함께 만든 공동 창작의 결실로, 다음 달 15일 광복절과 16일 캐나다 노스밴쿠버 카필라노대학교 블루쇼어 극장(BlueShore Financial Centre for the Performing Arts)에서 캐나다 관객과 만난다.

한국과 캐나다 청년 예술인이 함께 무대에 올리는 이번 캐나다 공연은, 단순한 재공연을 넘어 양국 간 역사적 우정과 예술적 연대의 의미를 다시금 조명하는 자리다. 특히 캐나다에 거주 중인 6·25전쟁 참전용사와 그 가족을 공식 초청해, 그들의 헌신에 감사를 전하고, 문화예술을 통해 평화와 우정의 가치를 나누는 감동적인 교류의 장이 될 것으로 기대된다.

‘2024-2025 한국-캐나다 상호 문화교류의 해’ 프로그램은 올해도 양국을 무대로 활발히 진행되고 있다. 상반기에는 몬트리올 국제어린이영화제(3월), 전주국제영화제(5월), 토론토 재즈페스티벌(6월) 등 다양한 분야에서 양국 간 문화예술 교류가 성황리에 펼쳐졌다. 특히 지난해 청년예술가 지원사업에 선정됐던 일렉트로닉 밴드‘육사크사나’는 올해 2차 후속지원 사업을 통해 캐나다 썬페스트(Sunfest Festival) 등 주요 축제에 공식 초청되어 정식으로 해외에 첫 진출하는 성과를 거두었다는 평가다.

다음 달부터는 하반기 프로그램이 본격적으로 이어진다. 몬트리올과 오타와에서는 ‘AI 시대 예술을 말하다’를 주제로 융합예술 특별전 ‘21세기, 인간의 조건’이 개최된다. 컨퍼런스에는 유태경 교수를 비롯한 양국 작가가, 비디오아트 상영회에서는 김아영, 박찬경, 박찬욱 등 국내 대표 작가들의 주요 작품이 상영되며, 임흥순-염지혜 작가는 직접 관객과 소통할 예정이다.

이외에도 ▲장애예술 전시(9,12월/서울, 오타와, 캘거리), ▲거리예술 교류(9,10월/서울, 몬트리올), ▲자라섬 음악축제 협력(10월/가평), ▲밴쿠버 국제영화제 교류(10월/밴쿠버) 등 다양한 문화예술 분야에서 양국 간 실질적 교류와 협력이 지속된다.