국립문화유산연구원 이재성 학예연구사, '제35회 과학기술우수논문상' 수상

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터(센터장 박종서)는 이재성 학예연구사가 ‘제35회 과학기술우수논문상’을 수상했다고 10일 밝혔다.

수상한 논문은 ‘제주 오등동 유적 출토 금동다층소탑의 재질과 도금 특성 분석(Material Characteristics and Gilding Technique of Gilt-Bronze Miniature Pagoda Excavated from Odeung-dong Site, Jeju)(보존과학회지)’다. 이번 수상 논문들 중 보존과학 분야에서는 유일한 수상작이고, 국립문화유산연구원 소속 연구자 중에서는 최초의 수상이라고 센터 측은 설명했다.

이번 논문의 연구 주제인 제주 오등동 유적에서 출토된 ‘금동다층소탑’은 2023년부터 약 2년간 문화유산보존과학센터에서 보존처리한 유물로, 지금까지 알려지지 않았던 고려시대 도금 기술을 과학적으로 규명함으로써 전통 금속공예 기술의 우수성을 입증하고 문화유산 제작기법 연구의 새로운 전환점을 마련했다는 평가를 받았다.

‘과학기술우수논문상’은 매년 창의적인 연구 활동으로 국내 학술지에 우수 논문을 발표한 과학기술인에게 시상하는 상으로, 1991년부터 이어져온 국내 과학기술 분야의 최고 권위 있는 상이다.

논문 주저자인 이재성 학예연구사는 그동안 국보 자격루, 보물 흥천사명 동종, 보물 양양 선림원지 출토 금동보살입상 등 다수의 국가지정 금속문화유산을 보존처리한 금속문화유산 제작기법 연구의 국내 권위자로 꼽힌다.

국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 “국가지정문화유산의 과학적 보존과 고품질의 연구 성과 창출을 위하여 지속적으로 노력할 것”이라고 전했다.