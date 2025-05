엔씨소프트 TL, '하이퍼 부스팅 시즌3' 업데이트

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 퍼스트스파크게임즈가 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘쓰론 앤 리버티(TL)’의 ‘하이퍼 부스팅 시즌 3’ 및 신규 콘텐츠를 업데이트했다고 28일 밝혔다.

TL 이용자는 오늘 ▲하이퍼 부스팅 시즌 3 ▲신규 4성 협력 던전 ‘뒤틀린 집착의 밀실’ ▲업데이트 기념 이벤트 등을 플레이할 수 있다. 6월 1일 첫 번째 ‘인터서버 공성전’도 열린다.

엔씨(NC)는 서버 구분 없이 모든 TL 이용자에게 ‘하이퍼 부스팅 시즌 3’ 성장 혜택을 제공한다. 이용자는 다음 달 23일까지 캐릭터를 빠르게 육성할 수 있다. 레벨 55을 달성하면 ’하이퍼 부스팅’에서 처음으로 제공하는 12 레벨 ‘영웅 2단 장신구 세트’와 ‘망토 선택 상자’를 받는다.

’전투력 5,500 미만 패스’에는 ‘하이퍼 부스팅 FOR ALL 상자’, 제작 재료, 솔란트(게임 내 재화) 등이 담겨있다. ‘하이퍼 부스팅 FOR ALL 상자’는 지정된 레벨을 달성할 때 마다 개봉해 무기, 아티팩트, 룬 등을 얻을 수 있다.

이용자는 ‘전투력 5,500 이상 패스’에서 룬과 무기 전문가 인장 등의 성장 재화, 부스팅 패스 기본 보상과 미션 완료 시 획득하는 ‘부스팅 결정’으로 ’혼돈 룬’을 얻을 수 있는 포인트 상점 이용 등의 혜택을 받을 수 있다고 회사 측은 설명했다.

엔씨(NC)는 ‘하이퍼 부스팅 시즌 3’를 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 모든 이용자는 다음 달 18일까지 ‘치어리더 빛나냥’ 아미토이와 치얼업 모션을 받는다. 신규 이용자는 ‘새싹 머리띠’와 ‘새싹 모험가’ 칭호, 복귀/기존 이용자는 ‘사랑해요 TL 머리띠’와 ‘TL 없인 못살아’ 칭호도 얻을 수 있다. 이벤트 보상은 공식 홈페이지 쿠폰에서 획득 가능하다

‘길 가던 뉴비를 주었습니다’ 이벤트로 기존 이용자가 신규/복귀 이용자와 함께 ▲2성∙3성 차원진 ▲필드 보스 ▲길드 레이드를 함께 플레이하면 포인트를 획득한다. 가장 많은 포인트를 획득한 서버별 5명의 이용자는 ‘두둥실 풍선 포즈’를 선물 받는다. 순위에 들지 않아도 각 미션별 누적 성공 횟수에 따라 다양한 보상이 제공된다.

TL은 신규 4성 협력 던전 ‘뒤틀린 집착의 밀실’을 업데이트했다. 이용자는 보스 ‘벨렌트라’를 공략하고 신규 장비 ‘귀걸이’를 획득할 수 있다. 귀걸이에는 공격 위치에 따라 피해량이 달라지는 ‘피격 방향’ 옵션이 있어 보다 전략적인 플레이 즐길 수 있다.