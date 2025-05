"꼿꼿하게 일하세요"...디캠프-시디즈, 스타트업 앉는 자리 챙긴다

스타트업 성장 파트너 디캠프(대표 박영훈)는 스타트업의 업무환경 개선 및 자립 기반 강화를 위해 프로그레시브 시팅 솔루션 시디즈와 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 디캠프가 보육·투자 중인 스타트업이 자체 사무공간을 마련할 경우, 자체 선발 과정을 거쳐 시디즈가 해당 스타트업에 사무용 의자를 지원하는 'CHAIR-UP' 프로젝트의 일환으로 추진됐다. 디캠프는 이 같은 지원을 통해 창업 초기 스타트업이 겪는 공간 인프라의 한계를 해소하고, 보다 쾌적하고 생산적인 업무 환경 조성에 기여하고자 한다. 또 이번 협약으로 시디즈의 대표 제품인 T20, T50 등이 디캠프 입주 공간에 실제로 도입되며, 양사는 창업가들을 위한 맞춤형 콘텐츠 협력 등 다양한 프로그램을 함께 전개할 계획이다.

협약식은 15일 오후 3시, 디캠프 선릉 6층 다목적홀에서 진행됐으며 디캠프 박영훈 대표, 시디즈 김태은 대표가 참석해 의미를 더했다.

박영훈 디캠프 대표는 "새로운 여정을 시작하는 스타트업에게 '앉는 공간'은 단순히 물리적 기반을 넘어 '도전의 출발점'이라는 점에서 창업가 중심의 인프라 확대라고 볼 수 있다"며 "더 많은 창업가가 안정적인 환경 속에서 도전을 이어가길 기대한다"고 말했다.

김태은 시디즈 대표는 "스타트업은 미래 산업의 원천이자 새로운 여정을 시작하는 주체로, 그 여정이 시작되는 자리에 시디즈가 함께할 수 있어 뜻깊다"면서 "시디즈의 슬로건 'TO SIT IS TO PROGRESS'의 의미처럼, 청년 창업자들이 혁신적인 아이디어를 구상하고, 도전해 나가는 모든 시간이 발전적일 수 있도록 전적으로 지원하겠다"고 밝혔다.