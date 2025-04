버추얼 유닛 '프리즈브이', 첫 디지털 싱글 발매

넷마블에프앤씨(대표 서우원)는 자회사 메타버스엔터테인먼트(대표 도기욱)에서 프로젝트 유닛 'Priz-V(프리즈브이)'의 첫 번째 디지털 싱글 'We! (with you)'를 24일 오후 12시, 각종 음원 사이트를 통해 발매한다고 밝혔다.

프리즈브이는 메타버스엔터테인먼트에서 처음으로 선보이는 버추얼 유닛으로, 풍부한 음색과 가창력을 지닌 버튜버 5인(구슬요, 따린, 모라라, 엘시, 해리)으로 구성됐다.

타이틀곡 ‘We! (with you)’는 오랜 기다림 끝에 만난 ‘너’와의 인연을 기적으로 표현한 곡이다. 경쾌한 리듬과 밝은 멜로디가 조화를 이루며, “우리 함께라면 어디든 갈 수 있어”라는 긍정적인 메시지를 전한다. 이 곡은 누구나 공감할 수 있는 연결과 연대의 힘을 노래하며, 프리즈브이만의 희망적이고 순수한 세계관을 담아냈다.

프리즈브이

타이틀 곡 'We! (with you)는 이무진 '청춘만화', 윤하'스무살 어느 날', 워너원 'Nothing Without You' 등에 참여한 작곡팀 팩티스트(Factist)가 맡았다.

프리즈브이는 오는 5월 3일 연세대학교 대강당에서 팬 콘서트를 개최한다. 이번 콘서트에서는 디지털 싱글 무대가 최초로 공개되며, 각 멤버들의 매력을 발산하는 개인 무대와 팬들과 함께하는 다양한 이벤트가 마련될 예정이다. 또한, 이번 콘서트는 위버스를 통해 실시간 생중계되며, 팬들이 온·오프라인에서 함께 즐길 수 있다.

콘서트 티켓은 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며, 오프라인 공연 관람객에게는 좌석에 따라 특전 MD가 제공된다.