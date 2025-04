김병주 MBK 회장 "홈플 사태, 약간의 잡음"

김병주 MBK파트너스 회장이 홈플러스의 기업 회생으로 빚어진 사태를 심각하게 생각하지 않는다는 의사를 표출한 것으로 알려졌다.

2일 언론보도와 금융투자업계에 따르면 김 회장은 지난달 24일 투자자들에 보낸 서한에서 홈플러스 사태에 대해 "언론에 약간의 소음을 일으켰다(The Homeplus rehabilitation generated some noise in the press)"고 밝혔다.

김 회장은 이 서한에서 "우리의 모든 포트폴리오가 좋은 성과를 낸 것은 아니다"라며 "(홈플러스 관련) 여러 이해관계자 중 일부는 주주와 비교해 불이익을 받을 수 있다는 점을 우리는 알고 있지만 모든 이해관계자를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김병주 MBK파트너스 회장과 부인 박경아씨가 4일 서울 서대문구 북가좌동에서 열린 김병주도서관 착공식에서 참석하고 있다

홈플러스 기업 회생이 다양한 논란을 낳고 있지만, MBK가 대주주임에도 이번 사태에 대해 안이한 인식을 보여준다는 지적이다.

김 회장은 서한에서 최근 추진 중인 고려아연에 대해서도 언급했다.

l김 회장은 "우리는 경영 투명성을 구현하고 지배주주의 이익을 모든 주주의 이익과 일치시키기 위해 최대 주주의 백기사 역할을 하고 있고, 이번 거래는 지배구조 중심 거래의 물결을 일으키는 분수령이 될 것이라 믿는다"고 밝혔다.

이를 위해 MBK는 지난 고려아연 주주총회에서 김광일 MBK파트너스 부회장을 이사진에 합류시켰다.