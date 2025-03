양자컴퓨팅 시대 안보 위협…유럽, AI로 어떻게 대응하나

인공지능(AI)이 국방 분야에서 혁신을 주도하면서 유럽 안보는 중대한 전환점을 맞고 있다. 캡제미니(Capgemini)의 '인공지능 시대의 유럽 안보 수호' 보고서에 따르면, 소프트웨어가 국방 분야를 빠르게 장악하면서 AI와 포스트퀀텀 암호화(PQC) 기술이 유럽 안보의 핵심으로 부상하고 있다. 특히 AI는 의사결정, 상황 인식, 예측 역량을 강화하며 국가 안보, 공공 안전, 인프라 회복력 및 위기 관리 분야를 근본적으로 변화시키고 있다. (☞ 보고서 바로가기)

우크라이나 전장에서 빛난 AI: 12주 만에 신기술 도입 혁신 사례

우크라이나 전쟁은 AI의 군사적 활용을 구체적으로 보여주는 사례다. 우크라이나 군은 정보, 작전 지원, 표적화 분야에서 AI를 적극 활용하고 있다. 특히 팔란티르(Palantir)와 협력하여 방대한 데이터를 분석해 국가 안보 위협을 식별하고, 음성 번역 도구와 AI를 통합하여 적군 통신을 분석하며, 위협 평가 운영 센터(COTA)에서 AI를 활용해 실시간 정보를 제공하고 있다. 또한 드론과 소셜 미디어 데이터를 분석하여 전략적 가치가 있는 표적을 식별하고 무력화하는 데 AI를 사용하고 있다.

하지만 AI 보안 구현에는 여러 도전 과제가 존재한다. 사이버보안, 공급망 보안, 데이터 관리, 전문가 및 인적 자원 확보가 주요 과제로 꼽힌다. 특히 AI 시스템은 모델 조작, 오라클 공격, 입력 교란 등의 위협에 취약할 수 있으며, 반도체와 마이크로칩 수요가 증가하면서 공급망 안보 문제도 심화되고 있다. 또한 군사 AI 시스템 훈련에 필요한 정확하고 관련성 높은 데이터를 확보하는 것이 어려운 상황이다.

양자 컴퓨팅 기술이 발전함에 따라 현재의 암호화 시스템에 대한 위협이 증가하고 있다. 포스트퀀텀 암호화(PQC)는 양자 컴퓨팅 위협에 대응하여 AI와 기타 중요 시스템이 의존하는 디지털 인프라를 보호하는 핵심 기술로 부상했다. 양자 컴퓨팅은 현재의 암호화 프로토콜을 무력화하여 안전한 통신을 불가능하게 만들 위험이 있으며, 이는 군사 작전에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

"지금 수집, 나중에 해독": 양자 컴퓨팅이 가져올 암호화 위기

현재 가장 우려되는 위협은 '지금 수집, 나중에 해독'(harvest now, decrypt later) 공격이다. 이는 암호화된 데이터를 현재 수집해 두었다가 양자 컴퓨터가 충분히 강력해졌을 때 해독하는 방식이다. 이러한 위협에 대비하기 위해 PQC를 IT 및 통신 시스템에 배포하여 현재 손실되는 데이터와 향후 시스템에 대한 위협을 줄일 수 있다.

보고서에 따르면, PQC는 양자 컴퓨팅과 달리 기존 컴퓨터에서 작동하므로 양자 컴퓨팅 위협에 대응하는 실용적인 현재의 솔루션을 제공한다. NATO의 혁신, 하이브리드 및 사이버 담당 사무차장인 제임스 아파투라이(James Appathurai)는 "NATO는 동맹국들에게 지휘 통제를 위한 암호화의 일부가 구식이 될 경우의 결과에 대해 인식을 높이는 데 많은 시간을 할애하고 있다"고 강조했다.

국방 AI 경쟁: 미국 557백만 달러 vs 중국 578억 위안 vs 유럽 10억 유로

미국은 AI 연구개발(R&D) 분야에서 선두를 달리고 있으며, 국방부(DoD)의 AI 관련 자금이 2022년 1억 9000만 달러에서 2023년 5억 5700만 달러로 증가했다. 또한 2025년 1월, 미국 정부는 AI 인프라에 향후 4년간 최대 5000억 달러를 투자하는 민간 합작 투자인 '스타게이트 프로젝트'를 발표했다.

중국은 2030년까지 AI 분야에서 세계적인 우위를 점하는 것을 목표로 하고 있다. 중국 소식통은 2023년 중국의 핵심 AI 산업이 5,784억 위안 규모에 도달했으며 13.9% 성장했다고 주장한다. 특히 '군민 융합' 프로그램을 통해 민간 혁신을 군사 응용 분야에 통합하고 있다.

디지털 주권 확보를 위한 유럽의 전략: 피에몬테 반도체 공장 사례

유럽연합(EU)은 유럽 방위 기금(EDF)을 통해 AI 투자와 연구개발을 점진적으로 증가시키고 있다. EDF는 고급 인텔리전스를 갖춘 AI 지원 드론에 1억 유로, 군사용 5G 네트워크에 2500만 유로를 지원하고 있다. 프랑스는 2025년에 유럽에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터를 배치해 국방 AI 역량을 강화할 계획이다. 또한 프랑스 국방부는 국가 안보를 위한 AI 개발에 20억 유로를 할당하고, 2024년에 국방 인공지능청(AMIAD)을 설립했다.

유럽 안보 강화를 위한 전략적 권고사항 3가지

보고서는 유럽의 정치, 군사, 산업 리더들을 위한 세 가지 핵심 권고사항을 제시한다.

첫째, 혁신과 통합 가속화가 필요하다. 군사력은 완전히 성숙하지 않은 신기술 솔루션을 테스트하는 데 개방적이어야 하며, 이는 운영 통찰력을 제공하고 연구개발 방향을 더 잘 안내할 수 있다. 또한 정보 기술의 짧은 개발 주기에 맞게 조달 절차를 조정하고, 고품질의 합성 데이터로 AI 시스템을 훈련하고 개발해야 한다.

둘째, 기술적 주권을 강화해야 한다. 외부 의존도를 줄이기 위해 양자 프로세서, 반도체 등 핵심 구성 요소의 국내 생산을 확대해야 한다. EU 기관이 신기술 분야에서 전문성을 조정하고 중앙화하며, 표준화를 추진할 필요가 있다. 또한 급변하는 기술 환경에 맞춰 안보 및 국방 인력의 교육을 개선하고 필요성을 예측해야 한다.

셋째, 신뢰와 상호운용성을 강화해야 한다. NATO 동맹국들은 AI 훈련 데이터 공유를 촉진하기 위한 '공통 데이터 전략'을 개발하고, AI 및 양자 윤리적 개발과 사용에 대한 범대서양 공유 접근법을 개발해야 한다. 또한 국가 간 상호운용성을 위한 표준화된 견고한 AI 개발 및 관리 프레임워크를 수립해야 한다.

FAQ

Q1: 인공지능이 국방 분야에서 어떤 역할을 하고 있나요?A1: 인공지능은 의사결정, 상황 인식, 예측 역량을 강화하며 국가 안보, 공공 안전, 인프라 회복력 및 위기 관리 분야를 혁신하고 있습니다. 우크라이나 전쟁에서는 정보 분석, 작전 지원, 표적 식별 등에 활용되고 있습니다.

Q2: 포스트퀀텀 암호화(PQC)란 무엇이며 왜 중요한가요?A2: 포스트퀀텀 암호화는 양자 컴퓨팅 시대에 기존 암호화 시스템을 보호하기 위한 기술입니다. 양자 컴퓨터의 발전으로 현재의 암호화 방식이 무력화될 위험이 있어, 이에 대응하여 데이터와 시스템을 보호하는 데 중요합니다.

관련기사

Q3: 유럽은 AI와 양자 기술 개발을 위해 어떤 노력을 하고 있나요?A3: 유럽연합은 유럽 방위 기금(EDF)을 통해 AI 연구개발에 투자하고 있으며, 프랑스는 국방 인공지능청을 설립하고 20억 유로를 국가 안보를 위한 AI 개발에 할당했습니다. 또한 AI와 양자 기술의 윤리적 개발과 사용을 위한 표준화 노력도 진행 중입니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)