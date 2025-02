넥슨, 제주도교육청, 제주SK FC와 ‘2025 NCC in 제주’ 업무 협약 체결

넥슨(공동 대표 강대현∙김정욱)은 제주도교육청, 제주SK FC와 업무 협약(MOU)을 맺고, ‘FC 온라인’의 ‘2025 넥슨 챔피언스 컵 in 제주(‘2025 NCC in 제주’)’를 주최한다고 28일 밝혔다.

올해 3회를 맞이하는 ‘2025 넥슨 챔피언스 컵’은 넥슨이 개최하는 전국 고교 반 대항 축구대회로, 제주, 서울, 경북, 전라 등 전국 8개 권역에서 각 예선전을 거쳐 선정된 1위 팀이 모여 8월부터 11월까지 본선을 진행한다.

제주 권역은 이번 업무 협약을 통해 ‘2025 NCC in 제주’로 개최되며, 주최, 회계, 운영 파트에서 3자간 유기적인 협업을 이어갈 예정이다. 고등부 축구대회 ‘NCC in 제주 H’를 신설하고, 제주도교육청과 제주SK FC가 개최해 온 중학생 축구대회 ‘점프 리그’를 중등부 대회 ‘NCC in 제주 M’으로 통합하여 운영한다.

관련기사

FC 온라인_NCC in 제주 업무협약

오는 4월, ‘NCC in 제주 H’ 출전 학급 선발을 위한 자체 교내 리그를 진행하며, 교내 리그에서 선발된 학급은 5월부터 9월까지 예선전을 거쳐 선발된 한 팀이 ‘2025 넥슨 챔피언스 컵’ 8강전에 제주 권역 대표로 참가한다.

넥슨 박정무 사업부사장은 “넥슨은 유소년 축구 성장을 위해 ’그라운드.N 스토브리그 in 제주’, ‘브랜드 데이 in 제주’ 등 다양한 지원 사업을 제주도와 협업해 진행해왔다”라며 “이번 업무 협약으로 또 한번 성공적으로 대회를 개최하고 축구 문화 발전에 기여하기를 기대한다”라고 전했다.