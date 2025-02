엑스로그, 한국은행 CBDC 사업에 실시간 데이터 복제 솔루션 공급

실시간 데이터 복제 및 이관 전문기업 엑스로그(대표 장석주)는 한국은행이 주도하는 ‘CBDC 기반 디지털 바우처 관리 플랫폼’ 사업에 자사 실시간 데이터 복제 솔루션 ‘엑스로그 포 CDC(X-LOG for CDC)’를 공급하고 구축을 완료했다고 17일 밝혔다.

‘CBDC(Central Bank Digital Currency, 중앙은행 디지털 화폐) 기반 디지털 바우처 플랫폼’은 한국은행과 금융위원회, 과학기술정보통신부가 새로운 디지털 통화의 효용을 체험하고 실증하기 위한 목적으로 진행한 사업이다. 이 사업은 국내외 금융시장 패러다임 변화에 부응하기 위해 교육·문화·복지 부분에 바우처 기능을 탑재하고 원활하게 활용할 수 있는지 점검하는데 초점을 맞춰 운영됐다.

이 같은 국민 체감형 디지털 금융 서비스 실증 사업의 경우, 재난과 장애 상황에 대한 철저한 대응 체계 구축이 필수다. 또 금융서비스에서는 무중단 운영 체계로 비즈니스 연속성을 확보하는 것이 사업의 최우선 순위로 꼽힌다.

엑스로그는 해당 사업에 ‘엑스로그 포 CDC’를 적용해 신한은행, IBK기업은행 등 제1금융권의 클라우드 환경에 최적화된 무중단 DR 방안을 제시했다. 또 액티브-액티브 구조로 실시간 동기화를 구현해 재난 및 장애 상황에 대한 서비스 중단을 최소화하고, 안정적인 복구 체계를 마련했다.

한국은행은 실시간 데이터 복제 솔루션 도입으로 금융 서비스 안정성과 연속성을 강화했으며, 편리한 인프라 기반 마련으로 대한민국의 금융 패러다임의 변화를 추진할 수 있게 됐다. 특히 혁신적인 금융 서비스 환경이 조성됨에 따라 국민들은 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐의 실효성을 체감하고, 실생활에서도 편리하게 활용할 수 있게 될 것으로 회사는 기대했다.

장석주 엑스로그 대표는 “그동안 외산 솔루션이 장악해온 금융권에서 토종기업의 기술력이 인정 받는 계기를 마련했다”며 “올해 제1 금융 기간계 및 티어 1 업무 적용을 시작으로 금융 시장 점유율 1위로 자리매김하겠다”고 전했다.

엑스로그는 한국은행 CBDC 사업 구축 사례를 기반으로 다양한 금융 분야 레퍼런스를 추가하는 한편, 지속적인 기술 개발 투자로 국내 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 올해 글로벌 진출에 박차를 가할 계획이다.

한편 엑스로그는 2014년 8월 알투비솔루션으로 설립된 이후 CDC 솔루션 ‘X-LOG For CDC'를 선보이며 실시간 데이터 동기화 시장에서 자리매김했다. 더불어 이기종 DBMS간 초기적재 솔루션 ‘X-LOG For IDL’과 데이터 생명주기 관리 솔루션 ‘X-LOG For ILM’을 제공하고 있다. DBMS 및 파일 실시간 복제, 빅데이터/클라우드 복제 서비스 분야에서 뛰어난 성능으로 공공, 금융, 제조, 통신, 군 등 다양한 분야의 레퍼런스를 확보했다. 또 다양한 구축 경험과 축적된 노하우로 고객으로부터 우수한 평가를 받고 있다.