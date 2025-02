주니퍼, 스위치 신제품 'EX4000 시리즈' 선보여

미국계 글로벌기업 주니퍼네트웍스(지사장 채기병)가 신제품 유선 액세스 제품(EX4000 시리즈)을 선보였다.

최신 유무선 액세스 요구 사항을 지원하도록 설계된 주니퍼 네트웍스 'EX4000 시리즈' 신제품 스위치는 혁신적인 AI 네이티브, 클라우드 네이티브 아키텍처를 활용해 신속한 구축, 가동시간 극대화, 제로 트러스트 보안, 운영 비용 절감, 원활한 Wi-Fi 7 마이그레이션을 비롯한 탁월한 Day 0, 1, 2+ 유무선 경험을 제공한다고 회사는 밝혔다.

또 'EX4000' 시리즈는 무소음 모델을 포함한 다양한 폼 팩터와 매력적인 가격대로 AI 네이티브 운영의 적용 범위를 확장한다. 이를 통해 매장, 병원, 캠퍼스, 지사 등 많은 시설에서 운영 비용 최대 85% 절감, 네트워크 문제 최대 90% 감소, 현장 지원 최대 85% 감소 효과가 입증된 네트워킹을 위한 AI(AI for Networking)의 이점을 경험할 수 있다고 회사는 주장했다.

또 EX 스위치는 유연한 구성 템플릿을 기반으로 수백에서 수천 대의 스위치를 최소한의 오류로 신속하게 대규모 구축할 수 있는 '제로 터치 프로비저닝(ZTP)을 활용해 핸즈프리로 구성할 수 있다. '미스트 AI(Mist AI)' 모바일 애플리케이션은 IT 담당자가 QR 코드 스캔으로 단 몇 분 만에 스위치 클레임, 이름 지정, 사이트 할당이 가능하도록 지원해 더욱 빠른 설치를 구현한다고 설명했다.

'미스트 AI'로 운영 간소화. 'EX 시리즈 스위치'는 미스트 AI 포트폴리오에 내장된 모든 AIOps 기능을 지원한다. 여기에는 대화형 마비스(Marvis) 가상 네트워크 어시스턴트, 자율 운영, 그리고 마비스 미니(Marvis Minis)의 디지털 경험 트윈(digital experience twinning) 기술을 통한 선제적 문제 식별 및 해결 등이 포함된다. 또한 dPCAP(dynamic packet capture) 기능으로 기술자 현장 파견 필요 없이 특정 유무선 이슈를 신속하게 파악하고, 해결할 수 있다고 밝혔다. 더불어 자동화된 워크플로우를 통해 사용자가 설정 가능한 서비스 수준으로 문제를 신속하게 찾아서 해결한다.

이외에 'EX4000' 시리즈는 모든 포트에서 PPoE(Perpetual Power over Ethernet)를 제공해 Wi-Fi 7 액세스 포인트, IoT 디바이스 및 기타 미션 크리티컬 시스템에 무중단 전원을 공급한다. 'EX4000' 스위치는 부팅 시간이 매우 빨라 단 몇 분 만에 전원을 켜고, 전사적 롤아웃을 가속화하며, 정전이나 기타 장애 시 신속 복구를 제공한다. 또한 주니퍼 미스트(Juniper Mist) 클라우드에 내재된 마이크로 서비스 아키텍처(MSA)는 서비스 중단 없이 새로운 기능을 빠르고 빈번하게 출시할 수 있도록 지원하여 유무선 운영의 민첩성과 복원력을 향상시킨다.

특히 'EX4000 시리즈'는 12포트, 24포트, 48포트 멀티기가비트 연결, 802.3bt POE++(최대 60W), 혁신적인 버추얼 섀시 설계 옵션을 제공한다. 따라서 고객은 고비용 배선 작업 필요 없이 차세대 디바이스를 네트워크에 추가할 수 있다. 이러한 강점 덕분에 EX4000 시리즈 플랫폼은 고밀도 환경의 원활한 Wi-Fi 7 마이그레이션에 이상적이며, 고객은 EX4000 시리즈를 주니퍼 AP47 하이 퍼포먼스 액세스 포인트 및 미스트 AI와 연동해 최신 무선 기술로 경제적으로 전환하고, Wi-Fi 7의 기능을 최대한 활용할 수 있다고 덧붙였다.

또 '주니퍼 미스트 액세스 보장(Juniper Mist Access Assurance)'을 EX4000 신제품과 함께 사용하면 모든 연결 지점에서 모든 디바이스에 대해 상시 식별, 인증, 권한 부여 기능을 제공해 신뢰할 수 있는 사용자와 디바이스만 네트워크에 액세스하도록 보장할 수 있다. 액세스 보장은 정책 실행 및 액세스 유효성 검사를 자동화함으로써 기존 제로 트러스트 아키텍처의 운영 복잡성을 제거하고, 더 많은 위치에 대규모 제로 트러스트 아키텍처를 용이하게 구현할 수 있도록 지원한다.

'EX4000' 시리즈에는 지능형 팬 속도 조정, 포트 미사용 시 자동 PoE 비활성화 등 에너지 효율적인 기능이 탑재돼 있다. 이를 통해 조직은 친환경 목표 달성과 동시에 네트워크 효율성을 최적화할 수 있다.

한편 주니퍼는 2024년 가트너 매직 쿼드런트 엔터프라이즈 유무선 LAN 인프라(2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure) 보고서에서 비전 및 실행 능력 최고 평가를 획득했다. 또 함께 발표된 가트너 엔터프라이즈 유무선 LAN 인프라 핵심 역량(Gartner Critical Capabilities for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure) 보고서의 5가지 유무선 사용 사례 모두에서 가장 높은 점수를 받았다고 밝혔다.

