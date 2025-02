현대차·토요타 등 완성차 8개사, 북미 초고속 충전 '아이오나' 출시

현대차와 기아를 비롯해 BMW, GM, 혼다, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스, 토요타 등 완성차 업체 8개사가 참여하는 북미 지역 전기차 충전 서비스 연합 아이오나가 초고속 충전 서비스를 본격적으로 시작한다.

아이오나는 4일(현지 시간) 미국 노스 캐롤라이나 주 본사에서 초고속 충전 서비스 런칭 행사를 개최했다.

이날 행사에서 아이오나는 본사 인근 '에이펙스 리차저리(Apex Rechargery)'를 비롯한 전기차 충전소 4곳과 전기차 충전 기술을 연구하는 고객 경험 연구소(Customer Experience Lab)가 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

아이오나 에이펙스 리차저리 렌더링 이미지 (사진=아이오나)

아이오나는 전기차를 이용해 미국에서의 로드 트립이 가능하도록 인프라를 구축할 계획이다. 이에 올해 안에 1천기를 설치하고 오는 2030년까지 총 3만기의 충전기를 확보할 예정이다. 아이오나는 지난 2024년 2월 공식 출범 후 1년 만에 100곳 이상의 충전소 부지 계약을 완료했다.

아이오나는 안전한 충전 기술을 개발하기 위해 전기차 80여개 차종을 대상으로 4천400회 이상의 충전 테스트를 진행했다. 테스트에 사용된 충전 전력만 63MW(메가와트)에 달한다.

또한 아마존과의 협업을 통해 일부 충전소에는 결제가 필요 없는 무인 상점 'Just Walk Out' 편의점을 운영할 계획이라고 밝혔다. Just Walk Out 편의점은 인공지능(AI) 기반의 컴퓨터 비전 기술을 활용해 고객이 물건을 들고 나가기만 해도 사전 등록한 결제 수단으로 자동 결제되는 무인 매장이다.