영어시험 '토셀', 네이버 웨일 UBT에서 진행된다

그동안 종이 형태로만 진행되던 영어 능력 인증 시험인 토셀이 온라인으로도 치러질 수 있게 된다.

네이버(대표 최수연)는 지난 2일 국제토셀위원회(위원장 이호열)와 '영어 평가 및 교육 분야 글로벌 사업 협력'을 위한 MOU를 체결했다고 3일 밝혔다.

국제토셀위원회에서 주관하는 TOSEL(토셀, Test of Skills in the English Language)은 대학입학수학능력시험 출제위원들이 직접 개발한 영어능력인증시험이다. 토셀은 한국인의 영어교과과정을 고려하여 만 3~5세의 미취학 아동부터 고등학생 그리고 대학생 및 직장인까지 연령별로 레벨을 구분하고 있다.

웨일-TOSEL 업무 협약식

토셀은 현재 PBT(Paper Based Test) 형태로만 진행돼 IBT(Internet Based Test) 방식을 함께 운영 중인 다른 영어능력인증시험과 비교하면 선택의 폭이 제한돼 있었다.

지난 10월에 최초 공개된 '웨일 UBT(Ubiquitous-based test)'는 문항 제공과 평가, 관리가 웨일 브라우저 기반으로 가능해 별도의 기기를 통한 시험 환경을 조성하지 않고도 일반 PC에서 진행할 수 있으며 웨일 OS 기반의 웨일북(Whalebook)으로 시행할 경우 평가에 더욱 적합한 환경을 제공할 수 있다.

특히 평가에 불필요한 다른 웹사이트 접속 제한, 응시자 화면 통제 등을 손쉽게 할 수 있는 평가용 웨일 브라우저의 '시험모드'는 초∙중∙고 및 대학 시험뿐만 아니라 한국어능력시험 TOPIK IBT, 국회사무처 입법조사관 채용시험, 대한정형외과학회 ‘전공의 평가시험’ 등 전문 평가시험에도 20년부터 순차적으로 도입하며 디지털 평가 분야에서도 높은 활용성을 인정받고 있어 함께 시너지를 높일 것으로 기대된다.

관련기사

또한 웨일 UBT는 이번 토셀과의 협력을 바탕으로 서술형, 논술형 평가를 지원하는 기능도 지속적으로 개발해나갈 예정이다.

네이버 웨일 김효 리더는 "이번 업무협약을 통해 웨일 UBT를 토셀의 많은 응시자에게 선보일 수 있는 기회가 마련됐다"며 "이번의 협업과 같이 다양한 문항 제공과 평가가 가능한 웨일 브라우저가 되도록 노력하겠다"고 말했다.