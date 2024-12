퀸텟시스템즈, 베트남 보험시장 디지털 전환 시장 공략

퀸텟시스템즈(대표 박성용)가 베트남 보험시장 공략을 위해 아스트라테크놀로지와 협력한다.

퀸텟시스템즈는 아스트라테크놀로지와 베트남 하노이 롯데호텔에서 '오픈GA 플랫폼 파트너십' 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 베트남 북부지역에 대한 보험시장 디지털 전환 협력을 골자로 한다. 퀸텟시스템즈는 '오픈GA' 플랫폼에 대한 기술 이전과 라이선스를 제공한다.

민세준 아스트라테크놀로지 대표(왼쪽)과 박성용 퀸텟시스템즈 대표(이미지=퀸텟시스템즈)

오픈GA는 독립보험대리점과 소속 설계사의 생산성을 높이기 위해 설계된 서비스형소프트웨어(SaaS)기반의 보험 경영정보 솔루션이다. 자동화 기능을 적용해 모든 보험 계약 데이터를 손쉽게 등록하며, 복잡한 수수료 계산과 영업관리 업무를 간소화할 수 있다. 퀸텟시스템즈의 로우코드 플랫폼을 기반으로 개발돼 고객사별 맞춤형 설정과 관리가 가능하다는 것이 장점이다.

아스트라테크놀로지는 하노이를 중심으로 북부 지역에 대한 독점 영업과 현지화 개발을 담당하며, 특히 인슈어테크 전문 인력과 현지 개발센터를 통해 베트남 시장에 최적화된 서비스를 조달할 예정이다.

아스트라테크놀로지는 베트남 하노이에 위치한 IT 전문기업으로, 2022년 설립 이후 매년 높은 성장세를 보이고 있다.

무역 통관 플랫폼을 비롯해 인공지능 및 IT 솔루션을 제공해 현지 기업들의 디지털 전환을 지원하며, IT 아웃소싱과 자체 SaaS 제품 개발로 사업을 확장하고 있다. 올해 한국 법인을 설립해 한국과 베트남의 전문인력이 협업할 수 있는 양국간 IT 협력을 강화한 바 있다.

베트남 남부 지역은 이미 현진라이프가 오픈GA를 성공적으로 도입해 성공적으로 운영 중에 있다. 퀸텟시스템즈 측은 이번 아스트라테크놀로지와의 협력으로 베트남 보험시장의 경쟁력을 강화하게 됐으며, 남부 모든 지역을 아우르는 디지털 전환 가속화의 촉매제가 될 것이라고 설명했다.

민세준 아스트라테크놀로지 대표는 "베트남에서 축적해온 20년간의 기술력과 탄탄한 네트워크를 바탕으로 AI 기술이 접목된 혁신적인 서비스를 선보이겠다"며 “현지의 뛰어난 개발자와 엔지니어를 연계해 오픈GA의 베트남 비즈니스 서비스 품질 향상에 노력하겠다"고 강조했다.

박성용 퀸텟시스템즈 대표는 "오픈GA는 운영 비용을 최대 50% 절감하면서도 베트남 현지 보험 업무에 유연하게 대응할 수 있어 최선의 선택이 될 것"이라며 “퀸텟시스템즈의 기술력과 아스트라테크놀로지의 현지 시장 경쟁력 및 네트워크를 융합해 시너지를 극대화하고, 한국-베트남 협력의 선례를 만들어 나가겠다"고 전했다.