"동남아 AI 거버넌스 선도한다"…아세안-AI 아시아태평양기구 '맞손'

동남아시아 국가 연합(아세안)이 아시아태평양 국가들의 인공지능(AI) 발전을 목표로 하는 비정부기구와 손잡고 생성형 AI의 책임 있는 발전을 위한 공동 대응에 나섰다.

AI 아시아태평양기구(AIAPI)는 아세안 과학기술혁신위원회(COSTI)가 지난 9월 개시한 '생성형 AI의 책임 있는 개발 및 활용' 프로젝트가 최근 공식 승인 및 문서화됐다고 12일 밝혔다. 이 프로젝트는 아세안이 주도하고 미국 국제개발처(USAID)의 지원을 받았으며 AIAPI는 실행 역할을 맡아 아세안 회원국들이 직면한 정책적 도전과제를 해결하는 가이드라인을 제시했다.

프로젝트의 결과물인 '아세안 내 생성형 AI의 책임 있는 개발 및 활용에 관한 논의문(Discussion Paper on the Responsible Development and Use of Generative AI in ASEAN)'은 올해 2월 아세안 과학기술혁신 장관회의에서 공식 승인된 후 지난 10일 공개됐다.

아세안이 AI 아시아태평양기구(AIAPI)와 손잡고 함께 생성형 AI를 책임 있게 발전시키기 위한 공동 대응에 나섰다. (사진=AIAPI)

이 문서는 7가지 기본 AI 원칙, 자발적 AI 거버넌스 프레임워크, 국가 및 지역별 권고사항을 담고 있다. 또 '아세안 디지털 마스터플랜 2025'와 연계해 생성형 AI가 가져올 새로운 위험에 대응하기 위한 핵심 기반 문서로 활용될 예정이다.

논의 문서의 핵심 권고사항 중 하나는 AI 기술 지원 시설 설립과 재정 지원을 통해 아세안 회원국들의 생성형 AI 활용 전략을 제시하는 정책 허브를 구축하는 것이다. 이 시설은 안전한 구현과 책임 있는 기술 도입을 실질적으로 지원하며 각국이 발전 전략을 수립하는 과정에서 전문적인 자문을 제공할 전망이다.

또 문서는 동남아시아 전역에 걸쳐 AI 관련 거버넌스 체계의 조율과 협력을 강조한다. 이는 다양한 문화와 민감성을 지닌 지역 특성을 존중하면서도 기술 혁신과 책임 있는 AI 발전 사이의 균형을 찾기 위함이다.

이 프로젝트는 지난해 12월 두 차례 열린 워크숍에서 얻은 교훈을 바탕으로 추진됐다. 첫 번째 워크숍은 아세안 내 관계자들에 집중해 지역적 우선순위와 요구를 파악했으며 두 번째 워크숍은 역내 및 국제 전문가들의 폭넓은 참여를 이끌어내 글로벌 관점에서 이점과 위험을 균형 있게 조망했다. 이로써 생성형 AI 거버넌스에 대한 다층적 분석과 실용적 해결책 마련에 기여했다.

AI 아시아태평양기구 로고 (사진=AIAPI)

프로젝트의 실행을 맡은 AI 아시아태평양기구(AIAPI)는 아시아태평양 지역 경제를 발전시키기 위해 책임 있는 AI 개발과 채택을 촉진하는 글로벌 비영리 조직이다. 이 기구는 학제 간 연구, 인식 제고, 국제 협력, 정책 자문 활동을 통해 역내 경제 발전에 기여하고 있다. 또 아시아개발은행(ADB), 미국 국제개발처(USAID), JP 모건 등과 협력하면서 국내에서는 APEC기후센터(APCC)와도 협업 중이다.

켈리 포브스 AIAPI 대표는 "최근 발표한 논의문은 기술 발전 수준과 문화가 서로 상이한 동남아시아 지역에서 책임 있는 AI를 지원하려는 노력의 일환"이라며 "생성형 AI가 초래하는 도전 과제의 시급성을 드러내고 경제·교육·사회적 발전을 위해 AI를 활용할 필요성을 강조하기 위해 발표됐다"고 말했다.

이어 그는 "이 프로젝트는 포용·미래지향적인 AI 발전을 위해 현실적인 정책 제언을 제공하고 국제협력을 촉진하며 이해관계자 간 참여를 장려하는 등 우리가 보인 지속적 노력의 결과"라고 강조했다.