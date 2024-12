유니티, '유니티 포 휴머니티 그랜트 2025' 공모전 개최

유니티는 크리에이터들에게 소셜 임팩트 프로젝트를 위한 자금 지원 기회를 제공하는 ‘유니티 포 휴머니티 그랜트(Unity for Humanity Grant) 2025’ 신청 접수를 시작한다고 발표했다.

유니티는 실시간 3D(Real-Time 3D, RT3D) 기술을 활용해 더 공정하고 포용적이며 지속 가능한 세상을 만들어가는 크리에이터들의 사회적 가치 창출을 지속적으로 지원해오고 있다.

특히 2025년에는 지원자들을 위한 새로운 리소스 및 기능 제공과 함께, 유엔의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)에 부합하는 글로벌 목표를 추진해나가는 크리에이터를 지원하기 위해 총 50만 달러의 상금이 여러 프로젝트에 걸쳐 수여될 예정이다.

유니티가 ‘유니티 포 휴머니티 그랜트 2025’ 신청 접수를 시작한다

유니티는 참가를 준비하는 크리에이터들을 돕기 위해 두 가지 신규 가이드를 제공한다. 우선, ‘유니티 포 휴머니티: 크리에이터를 위한 가이드(Unity for Humanity: Guide for Creators)’는 공모전을 시작하는 데 필요한 정보를 정리한 짧은 강좌이며, ‘역대 수상자 사례 가이드(Examples from Past Winners)’는 과거 수상작들을 통해 영감을 얻고, 프로젝트를 준비할 수 있도록 돕는 자료이다.

관련기사

이번 공모전에서는 처음으로 신청자가 요청할 경우 본인이 제출한 신청서에 대한 피드백을 받을 수 있는 ‘피드백 요청’ 기능도 신설된다. 피드백 요청 방법은 신청자들에게 추후 발송되는 이메일을 통해 확인할 수 있다.

또한, 차세대 소셜 임팩트 크리에이터들에게 영감을 주기 위해 ‘학생 부문’도 새롭게 추가된다. 의미 있는 사회적 가치 창출을 목표로 한 게임, 체험(Experience), 영화, 모바일 앱이나 기타 실시간 3D 프로젝트를 제작 중인 학생들은 누구나 참여할 수 있다.