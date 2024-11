"LLM, 다양한 언어 수용해야"···셀렉트스타, 'GSMA AI서밋 2024'서 발표

셀렉트스타(대표 김세엽)는 26일 오전 9시(현지 시간) 영국 런던에서 열리는 ‘GSMA AI Summit 2024’에 스피커로 참여해 대형 언어 모델(LLM) 성능 향상을 위한 언어 포용성을 주제로 발표한다고 밝혔다.

셀렉트스타 황민영 부대표는 이날 ‘LLM의 언어 편향 극복과 언어 포용 학습 필요성(LLMs and the Growing Need for Linguistic Inclusivity)’ 세션을 진행한다. 1시간 가량 진행하는 해당 세션에서는 LLM 모델의 언어적 포용성을 논의하고, 영어 위주로 학습한 LLM을 어떻게 다양한 언어에 포용적으로 학습시킬 수 있을지에 대한 경험과 지식을 공유한다.

더불어 황 부대표는 저 자원 언어 및 소외 언어에 대한 LLM 성능 향상 방법과 관련된 새로운 접근법을 소개할 예정이다. 훈련 데이터 부족과 미세 조정용 데이터셋 부족 문제를 해결할 수 있는 프롬프트 기법과 고품질 데이터셋 생성 방법도 설명한다.

‘GSMA AI Summit 2024’ 스피커로 참석하는 셀렉트스타 황민영 부대표 포스터

‘GSMA AI Summit 2024’는 전 세계 이동통신사업자들이 모여 통신AI 혁신, 안전하고 책임감 있는 AI, 다양한 언어에 대한 AI 포용성, AI 보안 등의 주제를 논의하는 자리로, 세계 최대 통신사업자 협의체인 GSMA(세계이동통신사업자연합회)가 주최하는 행사다.

황 부대표는 "LLM 발전은 단순히 기술적 진전을 의미하는 것이 아니라, 다양한 언어가 동등하게 다뤄질 수 있는 포용적 환경을 만드는 중요한 기회"라며 "셀렉트스타가 보유한 데이터 구축 노하우와 고품질 데이터셋을 바탕으로 AI 기술이 모든 언어와 문화에 대한 이해력을 높이는 데 지속적으로 기여할 것"이라고 밝혔다.

관련기사

앞서 셀렉트스타는 지난 18~22일 미국 시카고에서 열린 ‘MS Ignite 2024’에 참석해 글로벌 AI 기업 실무자들과 네트워크를 구축하고, 현지 벤처투자사를 대상으로 투자 유치를 위한 피칭을 진행한 바 있다. 또한, KT가 출범한 ‘Responsible AI 자문 위원회’에서 한국적 문화와 가치를 반영한 AI 솔루션 개발과 AI 모델 검증 및 규제 반영을 위한 역할을 수행하고 있다.

한편, 셀렉트스타는 데이터 설계부터 구축, 신뢰성 검증에 걸친 ‘Data-centric AI(데이터 중심 AI)’ 기술을 보유한 AI 전문기업이다. 셀렉트스타는 LLM 서비스 품질과 안전성 검증 업무를 자동화하는 'LLM 신뢰성 검증 솔루션’ 출시를 앞두고 있다.