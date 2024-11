NIPA, 국내 ICT기업 11곳 싱가포르 진출 지원

정보통신산업진흥원(원장 허성욱, 이하 NIPA) 산하 싱가포르IT지원센터는 지난 18일 싱가포르 아시아문명박물관 콘퍼런스홀에서 ‘글로벌 ICT 미래 유니콘 육성 사업(이하 ICT Growth) 싱가포르 데모데이’ 행사를 성공리에 마쳤다고 밝혔다.

싱가포르IT지원센터가 진행한 'ICT Growth'는 싱가포르 및 아태지역 국가로 진출을 희망하는 국내 ICT 기업들을 위해 전시, 파트너 매칭 및 상담, 투자 유치 등을 지원하는 프로그램이다. 지난 6개월간 싱가포르를 거점으로 미래 글로벌 유니콘으로 성장을 희망하는 11개 ICT 기업(스트라티오코리아, 에이트테크, 잉카엔트웍스, 더카본스튜디오, 돌봄드림, 새솔테크, 윌로그, 뮤즈라이브, 엔키화이트햇, 큐브세븐틴, 핵클)을 대상으로 싱가포르 및 아태지역 고객사들과 1:1 미팅, 현지 전문가 멘토링을 지원했다. 또 ‘2024 SWITCH(Singapore Week of Innovation and Technology)’와 ‘Plug and Play(PnP) APAC Summit’ 등 행사에서 전시·상담, 아태지역 정부 지원 프로그램 컨설팅 등 글로벌 진출을 지원했다.

앞줄 왼쪽 세 번째부터 NIPA 허성욱 원장, HTX 콜린 탄 부원장, 주싱가포르 대한민국 대사관 홍진욱 대사, 플러그앤플레이 주프 탄 APAC 대표 및 ICT Growth 참여 기업들

이번 데모데이는 싱가포르에서 진행한 'ICT Growth' 프로그램 마지막 행사다. 행사에서는 HTX(홈팀과학기술청) 등 싱가포르 정부기관과 구글·ST엔지니어링 등 현지 파트너를 대상으로 각 기업이 피칭할 수 있는 기회를 제공함은 물론 국내 ICT 스타트업들과 싱가포르 및 아태지역 파트너 간 협력을 강화할 수 있게 전시 상담 부스, 네트워킹 이벤트, 패널 토론 등 부대행사도 운영했다.

이번 프로그램에 참여한 ICT 혁신기업들은 100여 개 이상의 싱가포르, 말레이시아, 호주, 대만 등지의 파트너들과 소통했다. 그 결과 양해각서(MOU), 의향서(LOI) 등 4건의 업무협약을 체결하고 천만 달러 상당의 투자 유치를 진행 중이라고 NIPA는 밝혔다.

이런 현지 미래 고객들과의 지속적인 네트워킹은 향후 추가적인 기술 세일즈 파트너십 계약 체결과 수출, 투자로 이어질 것으로 기대된다. 허성욱 NIPA 원장은 “이번 행사를 통해 대한민국 IT 기업들의 괄목할 만한 성장세를, 그리고 글로벌 파트너사들의 우리 기업에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "앞으로 이런 자리를 더 많이 마련해 우리 기업들이 아세안 국가를 넘어 전 세계로 뻗어나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.