KEA ‘미래형자동차 인재페스티벌’ 혁신인재·기업 교류의 장 자리매김

한국전자정보통신산업진흥회(KEA·회장 한종희)가 23일 서울 삼성동 코엑스에서 개최한 ‘2024 미래형자동차 인재페스티벌’이 혁신인재와 기업 교류의 장으로 자리매김했다.

이날 ‘미래모빌리티 산업, 미래 혁신인재가 답이다’를 주제로 열린 미래형자동차 인재페스티벌은 미래모빌리티 패러다임의 변화에 적응 가능한 미래인재를 발굴하고, 자율주행·커넥티드·융합소프트웨어·보안시스템·친환경(xEV) 등 미래형자동차 분야 석·박사생의 연구성과 교류와 기술개발 현황 및 산업 인사이트를 공유하는 자리다.

페스티벌은 미래차 분야 학생 연구논문과 산학프로젝트 성과를 포상하는 ‘아카데믹 세션’, 기업의 직무·진로 설명회와 전문가 인사이트 포럼, 오픈랩이 포함된 ‘네트워킹 세션’을 비롯해 산업통상자원부 미래차 인력양성 사업 소개와 미래모빌리티 기업 기술을 시연하는 ‘모빌리티 융합관’으로 구성됐다.

한국전자정보통신산업진흥회가 22일 서울 삼성동 코엑스에서 개최한 '한국전자전'을 방문한 관람객들이 모빌리티융합관을 둘러보고 있다.

미래차 분야 인력양성사업을 통해 배출 예정인 석·박사생의 연구성과와 기술 역량이 기재된 인재정보(VITAE)를 통해 우수논문을 바탕으로 한 정보제공 플랫폼을 마련하고, 기업의 우수인재 확보를 위한 정보 격차 해소 및 구인·구직 간 소통의 장을 마련했다.

아카데믹 세션에서는 석·박사생의 연구논문(51편)과 산학프로젝트(26편) 중 본선 진출작에 대한 대표 학생의 발표와 성과를 산업계 전문가가 평가해 시상하는 ‘우수논문 콘테스트’와 ‘산학프로젝트 챌린지’를 통해 우수 학생을 포상했다.

우수논문 콘테스트에서는 미래 자동차 분야 기술별 다양한 주제의 우수논문이 발표됐다. 이번 대회에서는 ‘Uniformly scalable and stackable porous transport layer manufactured by tape casting and calendering for efficient water electrolysis’을 연구한 KAIST 박성현 석사과정이 대상(KEA 회장상)을 수상하는 영예를 안았다.

산학프로젝트 챌린지는 기업의 연구개발(R&D)과 대학 인력양성을 연계한 공동프로젝트의 성과를 발표하는 자리로, 전기차 충전 등 다양한 주제 발표를 통해 기업은 기술 애로를 해소하고, 대학원생은 실무적 감각을 배양하는 기회가 됐다. 이번 대회에서는 ‘V2X 기반 자율주행 평가용 통합 시뮬레이션 기술’을 연구한 한양대 CAM팀이 대상(KEA 회장상)을 받았다.

네트워킹 세션에서는 산학연 전문가가 모인 ‘미래자동차 인사이트 포럼’이 개최돼 미래차 산업 트렌드와 기술의 발전 방향을 확인하는 동시에 기업이 필요로 하는 인재상을 소개하는 ‘미래차 산업 직무·진로 설명회’와 ‘기업-학생 맞춤 인터뷰(채용상담회)’ 그리고 학부생과 대학원생의 멘토링 교류의 장인 ‘미래차 오픈 랩’이 열렸다.

박청원 한국전자정보통신산업진흥회 상근부회장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)이 미래형자동차 인재 페스티벌에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

인사이트 포럼은 산학연 관계자 등이 참석한 가운데 한민홍 첨단차 대표의 ‘세계 최초 자율주행 연구가의 도전’ 기조 강연을 시작으로 아우토크립트·현대모비스·카카오모빌리티·KT 등 미래자동차 산업 대표기업이 최신 산업 트렌드 및 기술 동향을 한자리에서 공유함으로써, 미래차 산업의 방향성과 인사이트를 제시했다.

직무·진로 설명회에서는 현대모비스·HL클레무브·진합·모트렉스·경기산업 등 미래모빌리티 기술을 대표하는 대중소 기업이 학부와 석·박사생 70여 명에게 기업 현장에서 필요로 하는 인재상과 직무내용을 소개하는 소통의 시간을 가졌다.

오픈랩은 미래차 분야 7개 대학원 14개 연구실과 7개 대학교 학부생 60여 명이 한자리에 모인 가운데, 대학원 연구실 및 연구기술 소개와 학부생 대상 진로 멘토링이 진행됐다.

모빌리티 융합관에서는 자율주행·친환경차 등 산학협력 기업의 연구개발 기술 전시와 시연이 이어진 가운데 미래형자동차 분야 5개 인력양성사업을 소개했다. 전시는 25일까지 계속된다.

모빌리티 융합관은 미래차 분야 인력양성과 참여기업 간 산학협력·기술개발 등이 연계 되도록 산학프로젝트 수행기업을 중심으로 구성했다. 에스유엠·모티 등 16개 기업이 참가했다.

관련기사

올해로 6회를 맞이하는 미래형자동차 인재페스티벌은 미래모빌리티 분야 인재와 기업이 함께 발전하는 상생과 교류의 장으로 기업이 필요로 하는 전문기술 인력을 육성하여 산업계에 공급하는 원스톱 대표 플랫폼이다.

박청원 KEA 상근부회장은 “앞으로 ‘미래형자동차 인재페스티벌’을 확대 운영해 더욱 많은 인재를 발굴할 수 있는 가교역할을 하겠다”고 전했다.