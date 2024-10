대보정보통신, 채승언 교통사업본부장 신임 대표이사 내정

창립 초기부터 약 30년간 활동해온 대보정보통신 채승언 부사장이 대표로 내부승진 했다.

대보정보통신은 신임 대표이사에 현 교통사업본부장인 채승언 부사장을 내정했다고 23일 밝혔다.

채승언 신임 대표는 경희대에서 정보통신공학 석사학위를 취득하였으며, 1998년 대보정보통신에 입사해 창립 초기부터 지금까지 30년 가까이 회사에 몸담으며 회사 사정에 정통한 인물이다.

채승언 대보정보통신 대표(이미지=대보정보통신)

현장 경험을 바탕으로 비즈니스 전략 수립에 탁월한 역량을 발휘해 왔으며. 2010년 기획팀장, 2017년 전략사업본부 임원을 거쳐 2019년 교통사업본부장으로 승진해 조직을 이끌며 경영 및 사업전략 전문가로서 성장해 왔다.

채승언 대표는 취임을 앞두고 “건실한 기업으로서의 성장을 최우선 경영 과제로 꼽았으며, 특히 핵심 사업의 전문성을 더욱 강화하고, 내실을 강화하여 고객에게 더욱 신뢰받는 IT서비스 기업으로 성장시켜 나갈 것” 이라 포부를 밝혔다.

관련기사

대보정보통신 관계자는 “채 신임 대표는 설립 이래 내부 승진으로 발탁된 최초의 대표이사로 대보정보통신의 핵심사업인 교통사업에서 탁월한 성과를 보여준 전문가이다. 회사의 강점과 약점을 모두 잘 이해하고 있어, 대보정보통신이 한단계 성장해 가는데 새로운 원동력이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

대보정보통신은 대보그룹 계열사로서 공공 IT 시스템, 지능형교통시스템(ITS), 건설 IT 등 다양한 분야에서 IT 솔루션과 서비스를 제공하는 정보통신 전문 기업이다. 올해 4월에는 사업가치 제고를 위해 신재생에너지 사업부문과 공공 및 민간 정보화사업부문의 물적분할을 진행한 바 있다.