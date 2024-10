먹거리가 지구와 인구 위협…'식물성 대안식품'이 관심

송현석 신세계푸드 대표가 식물성 대안식품을 미래 먹거리로 낙점하고 알리기에 적극적으로 나서고 있다.

송 대표는 23일 기자와 만나 “소비자들이 대안식품을 잘 몰라서 몸에 좋지 않은 음식을 먹는 경우도 있는데 이런 인식을 바꾸고 싶다”며 “자사뿐 아니라 시장이 나아갈 방향이라고 생각하며 산업 자체가 커지기를 바란다”고 말했다.

송현석 신세계푸드 대표가 23일 열린 ‘2024 헬시 이노베이션 콘퍼런스 서울’에서 발표하고 있다.

신세계푸드는 지난 2021년 송 대표 취임 이후 대안육 브랜드 ‘배러미트’를 론칭하고 2022년에는 ‘식물성 런천 캔햄’을 출시했다. 지난해에는 식물성 대안식 브랜드 ‘유아왓유잇(You are What you Eat)’을 선보이고 식물성 간편식(PMR)과 레스토랑을 오픈했다.



송 대표 역시 대안식품 알리기에 적극 나서고 있다. 지난 3월 열린 신세계푸드 대안식품 개발 방향 설명회 ‘베러클래스’에 참석해 대안식 시장에서 나아갈 방향성을 소개했다. 지난 7월에는 ‘식물성 음료&식물성 치즈’ 출시 기자간담회를 통해 대안식품 시장을 선도해 나가겠다는 포부를 밝힌 바 있다.

그는 “지금 소비자들이 먹는 식재료가 건강하지 않으니 새로운 것을 찾아야 하는 것은 당연하다”며 “대안식을 알리고 친숙함을 느끼도록 하는 것이 우선적인 목표이며 향후 소비자들이 쉽게 접할 수 있도록 유통을 늘릴 계획이다”고 설명했다.

이날 송현석 대표는 ‘2024 헬시 이노베이션 콘퍼런스 서울’의 ‘푸드테크의 글로벌 동향’ 세션에서 국내 푸드테크 우수 사례로 발표했다.

푸드테크는 ‘음식’(Food)과 ‘기술’(Technology)의 합성어로 인공지능, 로봇 등 최첨단 기술을 식품산업 전반에 활용하는 것을 의미한다.

송 대표는 ”지난 150년간 인간이 주도한 공장식 축산시스템에 문제가 다수 발생했다“며 ”기후 위기와 질병의 확산, 가축에 주사되는 항셍제에 따른 성인병 발병 등으로 먹는 것이 지구와 인구를 위협하는 상황이 됐다“고 진단했다.



그는 현재 대안식품 시장이 과도기를 맞이했다고 평가했다. 미국의 대안육 생산기업 ‘비욘드미트’(Beyond Meat)가 부진하면서 관련 시장이 침체되는 것 아니냐는 일부 투자자들의 우려가 나오지만 이는 기우에 불과하다는 것이다.

송 대표는 ”전통적인 식품회사가 당장 방향을 바꾸기에는 어렵다“면서도 ”자동차가 전기차로 변화하고 담배도 전자담배로 이동하는 것처럼 기존 식품회사들은 식물성 대안식품으로 이동할 것으로 예상한다“고 강조했다.

신세계푸드는 이를 위해 미국에 대체육 자회사 배러푸즈(Better Foods)를 설립했다. 국내에서는 ‘유어왓유잇’을 통해 대안식품에 대한 소비자 인식 개선에 나서고 있다는 설명이다.

그는 ”배러푸즈는 비건을 타깃으로 하는 회사가 아니라 ‘건강한 음식’을 선보이고 싶은 회사“라며 ”동물성 식품을 좋아하지만 콜레스테롤, 항생제 등을 우려하는 소비자에게 식물성 유래로 섭취할 수 있는 음식을 만드는 것이 목표“라고 전했다.

그러면서도 미국의 대체육 회사인 ‘비욘드미트’와 ‘임파서블푸드’(Impossible Foods)와의 차이점을 강조했다.

송 대표는 ”본업인 푸드서비스를 통해 대안식을 음식으로 만들어 소비자들에게 제공하고 있다“며 ”비욘드미트와 임파서블푸드는 푸드회사가 아니라 요리화하지 못했고 우리는 좋은 요리를 만들어 소비자들이 직접 경험하도록 하고 있다“고 덧붙였다.

한편 2024 헬시 이노베이션 콘퍼런스 서울은 지속 가능한 푸드 시스템 구축을 목표로 푸드테크 기술에 대한 논의와 한국 및 글로벌 푸드테크 시장의 전망과 발전 방향에 대한 인사이트를 공유하기 위해 개최됐다.