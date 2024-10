에스티이지, 이진(E-GENE) ITSM v6.0 GS인증 획득

에스티이지(대표 임현길)는 IT서비스관리시스템 '이진(E-GENE) ITSM v6.0'이 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 GS인증 1등급을 획득했다고 15일 밝혔다. 지난 2021년 E-GENE ITSM v5.2에서 GS인증 1등급을 받았으며 이번 v6.0에서 추가 인증 획득한 것이다.

E-GENE ITSM v6.0은 ITIL 표준 운영 방안을 준수하면서, 다양한 IT업무 요청을 관리할 수 있는 통합 솔루션을 제공한다. 서비스 요청 관리, 장애관리, 변경관리 및 구성관리 등 주요 기능을 하나의 단일 포털에서 처리함으로써 IT업무 요청자와 처리자 간의 단일접점 창구를 지원해 언제 어디서나 업무 요청에 대한 투명하고 효율적인 관리가 가능하다.

이 제품은 노코드 및 로우코드 플랫폼 기반으로 고객사가 직접 프로세스와 워크플로우를 관리하고 변경할 수 있다. 내부 시스템의 필요에 맞게 솔루션을 조정함으로써 맞춤형 IT 서비스 관리를 실현할 수 있다. 또한 일련의 IT 서비스 관리, 즉 서비스 요청부터 접수, 처리, 종료까지 증적 관리와 IT 업무처리현황 관리가 가능하다.

에스티이지의 임현길 대표는, 이번 획기적인 성과를 발판삼아 글로벌 시장으로 나아갈 계획임을 밝혔다. 그는 관리(management)의 중요성을 거듭 강조하며, "이번 GS인증 1등급 획득은 에스티이지가 세계적 수준의 소프트웨어 회사로 발돋움하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

에스티이지의 E-GENE ITSM v6.0의 GS인증 1등급 획득을 기반으로 글로벌 시장에도 진출할 계회이다.