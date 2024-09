CGV, 제로베이스원 첫 번째 해외 투어 서울 공연 생중계

CGV가 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]'의 서울 공연을 생중계한다고 10일 밝혔다.



제로베이스원은 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진으로 구성된 글로벌 보이그룹으로 ‘5세대 아이콘’으로 활약하고 있다. '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN SEOUL'은 오는 9월 20일부터 22일까지 3일간 KSPO DOME에서 개최되며, CGV는 21일 공연을 생중계한다.

제로베이스원의 이번 공연은 첫 해외 투어에서만 만날 수 있는 다채로운 세트리스트를 선보일 예정이라 큰 기대를 모으고 있다. 데뷔 후 처음으로 진행하는 대규모 투어로 압도적 규모로 세계를 향해 발걸음을 내딛는 멤버들의 비장함을 엿볼 수 있다. 기대에 부응하듯 서울 공연의 현장 티켓은 모든 회차 매진을 기록했고, CGV에서 진행하는 생중계는 현장에 오지 못한 팬들의 아쉬움을 달랠 예정이다.

CGV_제로베이스원 공연 생중계

CGV에서 생중계하는 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN SEOUL'은 21일 오후 6시 CGV용산아이파크몰, 대전, 제주노형 등 전국 19개 극장에서 만나볼 수 있다.

CGV는 생중계를 기념해 관람한 모든 고객에게 스페셜 티켓 5매와 봉투 1매로 구성된 스페셜 티켓 세트를 제공한다.

CJ CGV 이정국 ICECON사업팀장은 “CGV가 제로베이스원의 첫 해외 투어의 서울 공연을 생중계로 선보이니 현장에 가지 못하는 아쉬움을 달랠 수 있길 기대한다”며 “극장의 큰 스크린을 통해 제로베이스원의 열정 가득한 무대를 즐기길 바란다”고 말했다.