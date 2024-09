친팔레스타인 표현 '강에서 바다까지', 페북·인스타에서 사용 가능

메타가 팔레스타인 지지 표현인 '강에서 바다까지(From the River to the Sea)'에 대해 혐오 표현이 아니라고 판단했다. 이에 따라 메타가 운영하는 소셜 미디어 플랫폼 페이스북·인스타그램에서 해당 표현을 계속 사용할 수 있게 됐다.

5일 CNN 등 외신에 따르면, 메타 감독 위원회는 '강에서 바다까지' 표현이 사용된 페이스북 게시글 3건을 검토했다. 그 결과 해당 표현이 증오 표현·선동을 금하는 메타의 정책을 위반하지 않는다고 판단했다.

메타 감독 위원회는 4일 결정문을 통해 "세 가지 콘텐츠에는 팔레스타인인과의 연대가 포함돼 있지만 폭력, 배제의 언어는 없다"며 "메타가 위험하다고 지정한 조직인 하마스를 미화하거나 언급하지도 않는다"고 밝혔다.

이스라엘 군인들이 가자지구 북부 가자시티의 알-시파 병원 단지 지하에 팔레스타인 무장정파 하마스의 작전 본부가 있다고 주장하면서 터널에 대한 수색 작업을 이어가고 있다. © AFP=뉴스1 © News1 이유진 기자

메타 감독 위원회의 대다수 위원은 '강에서 바다까지' 표현을 전면 금지하는 것은 플랫폼에서의 자유로운 정치적 견해 표출을 제한할 것이라고 판단했다. 또 이용자가 이 표현을 사용한다고 해서 폭력과 증오심을 불러일으키지는 않는다고 봤다.



다만 소수 위원은 '강에서 바다까지'를 하마스 미화 표현으로 추정해야 한다고 주장했다. 하마스가 2017년 발표한 조직 규약에는 "그 강에서 그 바다까지 팔레스타인의 완벽하고 완전한 해방 이외의 어떤 대안도 거부한다"는 내용이 포함돼 있기 때문이다.

위원회의 이번 검토는 '강에서 바다까지'가 이스라엘에 대한 혐오 표현이라는 일부 이용자 주장에서 비롯됐다. 이들에 의해 '강에서 바다까지'가 포함된 게시글에 대한 신고가 접수되자, 5월 메타 감독 위원회는 해당 표현을 심리하기로 결정하고 지난 4일 결과를 발표했다.

'강에서 바다까지'는 팔레스타인에 대한 지지를 나타내는 표현이다. 강은 요르단 강을, 바다는 지중해를 지칭한다. 구체적으로 "(요르단)강에서 (지중해)바다까지 팔레스타인은 자유로울 것"이라는 뜻을 내포하고 있다. 현재 이스라엘 영토, 가자지구 등 과거 팔레스타인 땅 전역에 대한 팔레스타인의 권리를 주장하는 것이다.

관련기사

이 표현을 두고 유대인 단체들은 "이스라엘과 유대인을 말살하겠다는 뜻이 담겨 있다"며 비난하고 있다. 특히 미국 최대 유대인 단체 반명예훼손연맹은 지난해 "'강에서 바다까지'는 하마스와 같은 테러 조직을 지지하는 이들을 포함한 반이스라엘 목소리에 의한 결집의 함성"이라고 말했다.

반면 팔레스타인 지지자들은 '강에서 바다까지'가 유대인 말살 의도와는 관련이 없다고 주장하고 있다. 팔레스타인 출신 미국인 작가 유세프 무네이여는 2021년 "이 표현에서 유대인 말살의 증오를 읽는 것은 그들의 마음에 이슬람 혐오가 있기 때문”이라고 지적했다.