기업 IT 운영 혁신, 자동화 솔루션이 필수…레드햇이 밝힌 방안은

레드햇이 자사 자동화 솔루션인 '레드햇 앤서블 오토메이션 플랫폼' 활용 방안을 공유하며 기업들의 IT 인프라 혁신을 돕기 위해 나섰다.

레드햇은 지난 20일 코엑스 컨벤션에서 '앤서블 오토메이트 2024(Ansible Automates 2024) 행사'를 성료했다고 21일 밝혔다.

레드햇 앤서블 오토메이트는 '데이 나우(Day Now) 자동화를 위한 앤서블의 비전'을 주제로 진행됐으며 '레드햇 앤서블 오토메이션 플랫폼'의 활용 방안 및 사례가 소개됐다.

김경상 한국레드햇 대표 (사진=한국레드햇)

또 이번 행사에서는 앤서블 오토메이션을 통해 엔터프라이즈 환경에 맞게 IT 운영을 빠르게 향상시킬 수 있는 방법이 공유됐다. 더불어 ▲미션 크리티컬 자동화 방식 ▲워크플로우 연결 표준화 방안 ▲생성형AI를 통한 자동화 개발 ▲오픈시프트 가상화의 자동화 ▲AIOps와 자동화 활용 방안 등에 관한 전문적인 세션 발표가 이어졌다.

기조연설에서 한국레드햇 이승일 전무는 자동화를 통한 IT 인프라 혁신에 대해 논하며 복잡해지는 IT 환경에서 자동화의 필요성을 강조했다.

이 전무는 "2026년까지 기업의 30%가 네트워크 활동의 절반을 자동화할 것으로 예상되는 흐름에서 이제 자동화는 IT 현대화를 위한 선택 사항이 아닌 필수 요소로 여겨지고 있다"며 "기업과 조직은 수동적이고 비효율적인 운영 및 관리 프로세스를 자동화해 운영 효율성을 높여야 한다"고 말했다.

레드햇은 이에 대응하기 위해 '앤서블 라이트스피드(Ansible Lightspeed)'와 '이벤트-기반 앤서블(Event-Driven Ansible)'을 도입했다. 이 기능들은 AI를 활용해 네트워크 운영을 자동화하고 인프라 자동화를 지속적으로 발전시켜 조직의 빠르고 정확한 IT 운영을 지원한다.

이승일 한국레드햇 전무 (사진=한국레드햇)

이 전무는 '서비스형 자동화(Automation as a Service)' 여정을 통해 조직이 단계적으로 자동화를 확장할 수 있는 전략을 제시했다. 우선 기본 사용 사례를 선택하고 초기 워크플로우를 자동화 한 후 이를 더욱 확장해 조직 내 다양한 팀이 자동화를 구축하도록 지원하는 방식이다.

김경상 한국레드햇 사장은 "현재 IT 환경에서 자동화는 필수 요소로, 자사 앤서블 오토메이션 플랫폼의 최신 기술과 자동화 전략을 통해 더욱 효율적인 IT 인프라 운영 및 관리를 지원할 것"이라며 "IT 운영의 혁신을 이끌어가는 파트너로서 고객이 효율성과 생산성을 극대화할 수 있도록 자동화 여정에 함께 해나가고자 한다"고 말했다.