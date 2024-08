게임문화재단(이사장 김경일), 부산정보산업진흥원(원장 김태열, BIPA), 펄어비스(대표 허진영), 부산인디커넥트페스티벌조직위원회(조직위원장 서태건, BIC페스티벌)는 17일 2024년 ‘BIGEM(이하 빅잼)’ 사업에 선정된 국내 우수 인디게임, 12개작을 발표했다고 밝혔다.

2022년부터 시작된 '빅잼'은 국내외 인디게임 산업 활성화를 위해 부산인디커넥트페스티벌의 전시작을 대상으로 우수 인디게임 작품을 선정하고 국내외 전시회 참여 비용을 전액 지원하는 사업이다.

이 사업은 국내 우수한 인디게임의 글로벌 프로모션 기회를 제공함으로써 인디게임 생태계를 확장하고자 하는 목적으로 시작되었으며, 민간-공공기관-산업계가 인디게임 개발자에게 정말 필요한 지원책을 마련하고자 펄어비스 주도로 기획된 프로젝트이다.

BIC 페스티벌 2024 BIGEM 3기 선정작 공개

올해 부산인디커넥트페스티벌 2024 전시작 중 전시정보 등록시 해외 글로벌 마케팅 참여에 동의한 선정작을 대상으로 선정된 빅잼 3기는 ▲ 페이크북 (주식회사 반지하게임즈) ▲ 셰이프 오브 드림 (리자드 스무디) ▲더 지니어스 햄스터 (길티준) ▲ 벨라스터 (오디세이어) ▲ 니엔텀 - Op. ZERO (주식회사 케세라게임즈) ▲ 터미너스: 좀비 생존자들 (롱플레이스튜디오) ▲ 트레저 앤 트리오 (TNT) ▲ 소희 (아네모네) ▲ 베일드 엣지 (오뉴월 스튜디오) ▲ 킬 더 클락 (해피슬럭스) ▲ There is NO PLAN B (슈퍼웨이브 스튜디오) ▲ KILL THE WITCH (SnakeEagle)까지 총 12개작이 참가하게 됐다.



빅잼 사업은 지난 2년간 4개의 전시회를 통해 20개 인디게임사를 지원하며 눈에 띄는 성과를 거두었다. 이번 게임스컴 아시아 2023에서는 부산의 썬게임즈가 개발한 ‘라이트오디세이’가 Creativity Award를 수상했고, Jury Award에도 노미네이트됐다.

관련기사

또한, 오는 2024년 비트서밋에서는 이게게게임의 ‘키키캐키캡’이 Innovative Outlaw 부문에 노미네이트됐다. 이러한 성과는 부산 지역의 인디게임 개발자들에게 새로운 가능성을 열어주었으며, 글로벌 게임 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다. 앞으로도 빅잼 사업은 국내외 마케팅 프로모션을 통해 인디게임 개발사들에게 힘을 실어주는 역할을 이어나갈 것으로 기대된다.

서태건 조직위원장은 “올해에도 게임문화재단, 펄어비스, 부산정보산업진흥원의 지원으로 국내 우수 인디게임 개발사들을 지원할 수 있게 되어 매우 기쁜 마음이다.”라며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 인디게임 생태계를 더욱 확장해 나가겠다”고 말했다.