세종대, 2025학년도 수시모집 1617명···다음달 10~13일 원서 접수

세종대학교(총장 엄종화)는 오는 9월 10~13일 2025학년도 수시모집 원서 접수를 실시한다고 밝혔다.

전체 모집인원의 약 55.2%인 1617명을 수시모집에서 선발한다. 학생부교과전형(지역균형, 항공시스템공학)으로 393명, 학생부종합전형(세종창의인재(면접형), 세종창의인재(서류형), 기회균형, 사회기여 및 배려자, 서해5도학생, 특성화고교졸 재직자, 사이버국방, 국방시스템공학) 774명, 논술우수자 전형 340명, 실기/실적 전형(실기우수자, 예체능특기자) 110명 등을 선발한다.

■ 지능정보융합학과와 콘텐츠소프트웨어학고 등 2개 첨단학과 신설

특히 세종대학교는 2025학년도 수시모집에서 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과 등 2개 첨단학과를 신설, 기존 스마트생명산업융합학과, AI로봇학과, 인공지능데이터사이언스학과, 우주항공시스템공학부 지능형드론융합전공과 함께 총 6개 첨단학과에서 374명을 선발한다. AI로봇학과는 지역균형으로 32명, 세종창의인재(면접형) 24명 등 총 115명을 선발하며, 인공지능데이터사이언스학과는 81명을 선발한다. 단, 지역균형전형, 논술우수자전형의 경우 수능최저학력기준이 적용되므로 지원 시 유의해야 한다.

■ 자유전공학부 신설...학생부교과전형으로 223명 선발

학생부교과전형인 지역균형전형으로 223명을 선발하는 자유전공학부는 교과성적만을 반영한다. 이에, 학생부 반영 교과 등 반영 방법을 눈여겨 봐야 한다. 자유전공학부는 국어, 수학, 영어 교과만을 반영하며 공통/일반선택과목 80%, 진로선택과목 20%로 가중치를 적용한다. 수능최저학력기준 역시 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 5등급 이내여야 한다.

■ 육군과 협약으로 설치·운영하는 사이버국방학과 신설...16명 선발

육군과의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과 선발 전형인 사이버국방전형도 2025학년도에 신설, 학생부종합전형으로 선발한다. 1단계에서 서류평가로 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 육군본부 주관 전형(합/불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다. 이 외에 세종대는 군 계약학과로 학생부교과(항공시스템공학 특별전형), 학생부종합(국방시스템공학 특별전형) 전형을 운영하며 각각 공군 및 해군과의 협약을 통해 설치·운영되는 계약학과다.

한편 1940년 개교한 세종대학교는 세계 100대 대학 진입을 목표로 글로벌 경쟁력을 갖춰 나가고 있다. 이를 위해 ‘SW·AI 중심 산업현장 문제해결형 교육확대’, ‘융·복합 신산업 연구 경쟁력 강화’, ‘온·오프라인 공유·협업 인프라 구축’, ‘글로컬 연대 기반 확보’ 4대 중점 전략을 통해 신산업 현장수요 중심 융합형 인재 양성에 힘쓰고 있다.

영국 글로벌 대학평가기관인 THE(Times Higher Education)가 실시한 ‘2024 THE 세계대학평가’에서 국내 8위, 세계 251~300위권에 올랐다. ‘2023 THE 아시아 대학평가’에서는 39위를 기록, 3년 연속 아시아 50위권에 진입했다. 2024-2025 US News & World Report 세계대학평가에서는 국내 3위, 세계 241위를 차지했다. 특히 세종대 호텔관광경영학은 중국의 상해교통대학 고등교육원이 발표한 ‘2021 세계대학 학술순위(ARWU·Academic Ranking of World Universities 2021)’에서 호텔관광학 분야 세계 6위, 국내 1위를 차지했다.

또 영국의 QS(Quacquarelli Symonds)가 발표한 ‘2024 QS 세계대학평가 분야별 순위’에서는 세종대학교 호텔관광경영학전공이 4년 연속 국내 1위, 세계 43위에 올랐으며, 지구물리학 3위 △컴퓨터학 6위 △환경학 7위 △토목구조공학 7위 △수학 8위 △물리천문학 8위 △경영학 10위 △전기전자공학 10위 △기계항공공학 10위를 기록했다. 논문수준을 기반으로 세계대학순위를 정하는 2024 라이덴(Leiden) 랭킹에서는 지난해에 이어 2년연속 국내 1위를 기록했다.