굿모닝아이텍 창립 20주년···"고객과 함께 100년 성장"

멀티클라우드, 빅데이터·AI 및 정보보호 솔루션 전문 기업 굿모닝아이텍(대표 이주찬)이 2일자로 회사 창립 20주년을 맞았다. 이날 굿모닝아이텍은 고양시 덕양구 향동에 새로 마련한 사옥(지식산업센터 내 ‘DMC 플렉스 데시앙’)으로 본사 확장 이전 기념식도 함께 개최했다. 2004년 8월 2일 설립한 국모닝아이텍은 설립 첫해 매출 15억원에서 시작해 2019년 500억원을 돌파(574억)하면서 매출이 가파르게 성장, 2021년 1000억원을 돌파(1089억)했고, 작년엔 1182억원을 기록했다. 올해는 1500억원 돌파를 목표로 했다. 이날 이주찬 대표는 창립 20주년 환영사에서 "고객과 함께 100년간 지속 성장하는 기업이 되겠다"며 "1조원 회사를 만들고 싶다"는 포부도 밝혔다.

굿모닝아이텍은 이날 오전 전체 340여 임직원들이 자체적으로 창립 20주년 행사를 했고, 오후엔 본사 확장 이전을 기념해 임직원 가족과 고객 및 협력사 등을 초청해 ‘오픈하우스’ 행사를 개최했다. 이대표는 회사 기념사에서 "임직원 여러분들이 가진 기술력이야 말로 우리가 20년간 성장해 올 수 있었던 원동력이다. 회사가 향후 30주년 40주년 계속 성장할 수 있도록 동료애를 가지고 고객만족을 위해 최선을 다하자"고 말했다.

이주찬 굿모닝아이텍 대표가 고양시 향동에 마련한 새 사옥에서 창립 20주년 기념식 및 본사 이전 오픈하우스 행사를 열고 환영인사를 하고 있다.

행사 주요 참석자들이 축하 떡을 자르고 있다.

김민주 굿모닝아이텍 전무(클라우드인프라사업부문장)가 사업 소개를 하고 있다.

김석영 전략기획마케팅본부장이 오프닝 인사를 하고 있다.

김성수 델데크놀로지스 채널사업본부 부사장이 축사를 하고 있다.

이어 회사 비전 달성을 위한 4대 슬로건으로 ▲고객이 필요로 하는 최고 솔루션 공급(We Provide the Best), ▲고객의 매일 아침이 굿모닝이 되게함(Every Morning, Good Morning) ▲임직원들이 함께 성취하고 만족함(Together, We Achieve More) ▲새로운 가치 창출을 위한 끊임없는 노력(We’re the No. 1 Solution Provider) 등을 제시했다. 이 대표는 "이 슬로건은 회사가 고객을 위해 지키고 또 반드시 해내야 하는 ‘사업 미션이다"고 강조했다. 또 기존 IT인프라 사업을 공고히 하는 것과 더불어 향후 AI인프라와 정보보호 부문에 더욱 집중하겠다고도 밝혔다.

한편 오후 3시부터 9시까지 진행한 오픈하우스 행사에는 임직원 가족과 고객, 주요 협력사 등 약 200여명이 다녀갔다. 굿모닝아이텍이 새로 이전한 향동 본사는 전체 약 730평(약 2413 ㎡) 규모다. 대형 컨퍼런스룸과 100여명 수용이 가능한 교육장, 여기에 6~20여명이 사용하는 다양한 규모의 14개 회의실과 임직원 휴게 공간 등을 갖췄다.

굿모닝아이텍은 클라우드, 빅데이터, AI, 정보보호 전문기업이다. 가상화를 위한 VMware by Broadcom을 비롯해 델 테크놀로지스 서버 스토리지 솔루션, 백업 및 재해복구를 위한 Veeam 그리고 빅데이터 플랫폼 클라우데라와 머신러닝을 위한 GPU전문 기업 엔비디아, 네이버클라우드,GCP, AWS, 애저(Azure)등의 퍼블릭 클라우드 등 IT 인프라 구성을 위한 다양한 솔루션을 공급하고 있다.

정보보호 자회사 조인어스비즈를 작년에 합병해 영역을 넓힌 정보보호 분야에서는 통합 패스워드 관리 솔루션 APPM, 클라우드 보안 솔루션 아카마이, 네트워크 이상 행위 실시간 탐지 및 포렌식 솔루션 RSA Netwitnes, 통합 인증보안 솔루션 GrippinTower, 클라우드 워크로드 형상관리(CSPM) 솔루션 Tatum, 다크웹 위협정보(TI) 및 공격표면관리(ASM) 솔루션 Group-IB 등을 제공하고 있다.