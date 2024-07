블리자드 '하스스톤', 확장팩 '극한의 극락' 출시

블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)는 무료 디지털 카드 게임 하스스톤(Hearthstone)이 정규력 페가수스의 해(Year of the Pegasus) 두 번째 확장팩인 ‘극한의 극락(Perils in Paradise)’을 출시했다고 24일 밝혔다.

극한의 극락에서는 145종의 신규 카드와 신규 키워드 ‘관광객(Tourist)’, 시원한 음료, 흥미진진한 관광지를 만나볼 수 있다. 극한의 극락 확장팩 속 배경이 되는 마린(The Marin)은 아제로스에서 가장 새롭고 핫한 관광지로, 각 직업은 덱을 구성할 때 다른 직업을 방문하게 해주는 전설 ‘관광객’ 카드를 하나 받게 된다. 관광객 카드를 덱에 넣으면 대상 직업의 극한의 극락 카드가 즉시 덱 구성 인터페이스에 추가되고, 주 직업의 카드와 동일하게 덱에 추가할 수 있다.

마린에는 여섯 가지의 음료 주문(Spell)이 준비되어 있으며, 각 주문은 최대 세 번까지 시전하여 반복해서 마실 수 있다. 극락에서 햇살을 만끽하는 동안 맛있는 음료로 시원한 기분도 챙길 수 있다. 또 마린의 섬 곳곳에는 여섯 개의 관광지(Destinations)가 있으며, 조건을 충족하면 각 장소를 일찍 열 수도 있다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

하스스톤 신규 확장팩 극한의 극락 로고.

외형 보상과 카드, 경험치 증가 등을 여행 가방에 한가득 담은 극한의 극락 선술집 패스(Tavern Pass)를 이용하면 화끈한 여름 룩을 완성할 수 있다. 선술집 패스가 제공하는 보상 내용은 개편된 보상의 길 블로그에서 확인할 수 있다.

신규 확장팩의 출시와 함께 하스스톤의 게임 속 음악을 사랑하는 팬들에게도 좋은 소식이 찾아와, 이제 언제 어디서든 흥겨운 하스스톤의 음악을 감상할 수 있다. 하스스톤 공식 유튜브는 물론 Spotify, Apple Music 등의 채널에서 ‘선술집의 음악 – 1집 (Music From the Tavern Volume 1)’을 감상이 가능하다.