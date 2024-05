ISACA, '안티드론 제도화 위한 기술 요건과 법 과제' 주제 세미나 30일 개최

한국정보시스템감사통제협회(ISACA, 회장 나재훈)와 카이투스테크놀로지(대표 김원희)는 대한변호사협회 IT블록체인위원회, 법무법인 태평양과 함께 오는 30일 오후 법무법인 태평양에서 ‘안티드론의 제도화를 위한 기술적 요건과 법적 과제’를 주제로 세미나를 개최한다.

행사에는 카이투스테크놀로지 김원희 대표가 '무인전술체계로의 대전환:안티드론 기술의 중요성'을 주제로 발표한다. 또 법무법인 태평양 이상직 변호사(대한변호사협회 IT블록체인위원장)가 '안티드론 운용의 법적 쟁점과 과제'를, 한국정보시스템감사통제협회 김용배, 민예인 연구위원이 '드론 공격 시나리오와 대응방안'을 주제로 각각 발표한다.

발표 이후 이상직 변호사를 좌장으로 한 패널토의도 열린다. 행사를 기획한 조경재 한국정보시스템감사통제협회 부회장은 "안티드론에 대한 공동 연구를 발전시켜나갈 수 있는 기회를 마련했다"면서 "이번 행사를 기점으로 민·관·군 협의체를 구성해 관련 산업 발전을 위한 협력을 추진해 나갈 것"이라고 말했다. 행사에 대한 자세한 내용은 ISACA 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한국정보시스템감사통제협회는 국제정보시스템감사통제협회인 ISACA International의 세계 49번째 가입 국가면서 107번째 지부다. 1986년 12월 9일 설립했다. 비영리 사단법인으로 각계 IT 분야에서 선도적인 역할을 담당하고 있는 IT 전문가와 CISA(Certified Information systems Auditor), CISM(Certified Information Security Manager), CGEIT(Certified in the Governance of Enterprise IT), CRISC(Certified in Risk and Information systems Control)를 회원으로 하고 있다. 지난 35년간 IT 감사, 통제, 보안 및 거버넌스 분야에 대한 사회적 인식 제고와 CISA, CISM, CGEIT, CRISC 저변확대를 위해 다양한 활동을 하고 있다.