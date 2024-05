순이엔티, 숏폼 리뷰형 쇼핑 플랫폼 '순샵' 오픈

순이엔티 숏폼 리뷰형 쇼핑 플랫폼 '순샵'가 정식 운영한다고 2일 밝혔다.

순샵은 크리에이터와 브랜드 기업을 일대일로 매칭한 뒤 브랜드 상품에 대한 숏폼 콘텐츠를 생산하는 쇼핑 플랫폼이다. 지난 달 16일 기자간담회를 통해 플랫폼 소개와 서비스 기획을 알린 뒤, 최종 시스템 점검 완료와 브랜드 상품에 대한 숏폼 콘텐츠 수급을 완료했다.

5월1일 기준 뷰티, 패션, 건강, 인테리어, 애견 등 총 80개 브랜드 입점과 크리에이터 100명 참여 및 약 150개 콘텐츠를 갖췄다. 정식 운영과 함께 순이엔티 전속 크리에이터 전창하, 카리모바 엘리나, 조이서가 참여한 광고영상 공개했다. '해시태그로 묻고 숏폼으로 답하다'란 내용으로 숏폼과 쇼핑을 좋아하는 Z세대를 겨냥하여 20대를 위한 숏폼 쇼핑 플랫폼을 강조한 것이 특징.

이용자들의 빠른 유입을 위해 '숏딜 프로모션'과 'Oh! 24' 등의 홍보마케팅을 펼칠 예정이다. 13일부터 진행되는 '숏딜 프로모션'은 크리에이터가 상품을 직접 사용해 본 뒤, 본인의 팔로워에게 추천할 의향이 생기면 각 브랜드사와 협의하여 제한된 시간동안 할인된 가격의 상품을 제공하는 방식이다. 순샵만의 차별화된 큐레이션 행사로 소비자에게는 재미와 정보는 물론 합리적인 가격을 제안하고 브랜드 측에서는 새로운 방식의 홍보효과를 누릴 수 있다.

Oh! 24는 순샵 대표 캐릭터 유진수와 플라워 알리기 위해 기획된 이벤트다. 24살 유진수를 통해 주요 타겟 연령층인 20대 여성을 중심으로 공감대 형성과 재미를 전달할 예정이다. 핵심 연령대는 24세다. 이를 위해 캐릭터를 활용한 그립톡, 핸드폰 케이스와 키링 등 굿즈 제작하여 이벤트 상품으로 제공될 예정이다. 더 나아가 자체 PB 상품을 목표로 하고 있다. 되었으며, 매달 24일에 진행 예정인 '크리에이티브 24'를 통해 새로운 상품과 이벤트를 선보일 예정이다.

순이엔티는 순샵을 방문한 고객에게 재미와 정보를 제공하는 콘텐츠 소비를 유도하는 '샵마스터' 구조를 만들 목표다. 더 나아가 'How to be a creator?'라는 슬로건을 바탕으로 ▲해시태그와 숏폼 영상 트렌드를 반영한 'Z세대 라이프스타일 제안' ▲브랜드·크리에이터·해시태그의 탭을 이용해 자신의 취향을 반영한 '커스터마이징 화면구성'으로 숏폼과 쇼핑에 적절한 조화를 이룰 계획이다.

박창우 순이엔티 대표는 "올해 사업 중 가장 집중하고 있는 순샵 오픈을 기점으로 전속 크리에이터를 활용한실수익화에 박차를 가할 것이다"며 "모든 준비는 완료됐고, 순샵에서 준비한 모든 것을 이용할 수 있는 고객모집에 최선을 다해 유의미한 매출을 만들겠다"고 말했다.

순샵은 2018년부터 전속 크리에이터를 활용한 약 1만 건의 숏폼 광고를 성공적으로 집행한 경험과 노하우가 담긴 숏폼 리뷰형 쇼핑 플랫폼이다. 1여년 간 준비 끝에 지난 3월 베타 서비스를 시작으로 5월 정식 출시했다. 플랫폼에 등록된 숏폼 리뷰형 영상을 통해 브랜드와 크리에이터는 인지도와 수익 증대를 기대할 수 있으며, 고객은 재미와 정보를 바탕으로 쉽고 편하게 제품을 구매할 수 있다.

정식 출시 이후 순이엔티의 전속 크리에이터가 보유한 국내외 팔로워 유입을 위해 글로벌 버전 플랫폼을 구축할 예정이다. 동시에 연내 틱톡샵을 비롯한 글로벌 커머스 플랫폼과의 제휴를 통해 우수한 K-브랜드들을 세계시장에 데뷔시켜 새로운 한류시장을 구축해 간다는 목표다.