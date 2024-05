'kt클라우드 수장' 최지웅, 첫 공식 석상…AX 시대 리더십 굳히기 본격화

지난달 kt클라우드 수장으로 선임된 최지웅 대표가 'kt클라우드 서밋 2024'를 통해 첫 공식 석상에 모습을 드러낸다. 인공지능 전환(AX) 시대의 비즈니스 성장 전략을 기업들에게 공유하고 국내 대표 CSP(클라우드 서비스 제공 업체)로서의 비전을 제시하며 시장 내 리더십 확보를 위해 본격 나선다는 방침이다.

kt클라우드는 인공지능(AI), 클라우드, 인터넷데이터센터(IDC) 업계 관계자∙전문가와 함께 기술과 비전을 공유하는 'kt클라우드 서밋(kt cloud summit) 2024'를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 행사에는 국내 AI와 클라우드, IDC 산업을 선도하는 공공 기관 및 다양한 산업 분야 기업의 전문가 1천여 명이 참석했다. 디지털 전환(DX)과 AI가 결합된 AX로의 변화를 준비하며 혁신과 성장을 도모하는 전략과 기술, 비전을 공유하고 고객사 및 파트너사들과 동반성장 의지를 확인했다.



최지웅 kt클라우드 대표(사진=지디넷코리아 DB)

이날 행사는 슬로건 'AICT 포 올 비즈니스 위드 클라우드 앤드 IDC(AICT for all Business with Cloud and IDC)'를 중심으로 3개의 키노트와 30개의 전문가 발표 세션, 파트너사 전시 등이 진행됐다. 오전에는 최지웅 kt클라우드 대표의 환영사와 키노트를 시작으로 디지털플랫폼정부위원회 정보화사업혁신TF장 권헌영 위원(고려대 교수), KT KT컨설팅그룹장 정우진 전무의 키노트가 이어졌다.

최 대표는 '액셀러레이트 AX 위드 클라우드 앤드 IDC(Accelerate AX with Cloud and IDC)'를 주제로 AX가 가져온 변화에 대해 발표를 했다. AI 인프라 수요 및 고객의 필요에 맞춰 비용 절감을 위한 상품들을 소개하고 AMD, 리벨리온 등 파트너사 협력 현황과 해외 구축 사례를 언급했다. 클라우드 분야에서는 공공, 금융, 엔터프라이즈 등 각 분야에서 클라우드 네이티브 본격화에 따른 기술과 향후 사업 전략을 공유했다. IDC 분야로는 AI 워크로드에 최적화된 고집적, 고효율 인프라 신기술과 운영 효율화 방안을 설명했다.



두 번째 키노트는 디지털플랫폼정부위원회 정보화사업혁신TF장 권헌영 위원(고려대 교수)가 '공공 정보화 사업 혁신과 클라우드 네이티브'를 주제로 발표했다. 디지털플랫폼정부가 추진하는 공공 정보화의 핵심 정책 및 사업 혁신 방향, 클라우드 네이티브에 기반을 둔 디지털 혁신 인프라 구축 방안 등을 소개했다. 또 AI, 데이터, 클라우드 등 최첨단 기술의 신속한 공공 분야 도입을 위해 민간 기업들의 역할의 중요성을 설명했다.

세 번째 키노트 발표를 맡은 KT KT컨설팅그룹장 정우진 전무는 'AICT 컴퍼니(Company)를 위한 뉴 KT 방향과 넥스트 컴퓨팅(Next Computing) 전략'을 주제로 강연했다. 특히 KT의 AI를 ICT와 결합한 AICT 전략과 관련 역량을 소개하며 AI에 기반을 둔 새로운 사업의 가치를 창출하기 위해 오픈 연구개발(R&D), 오픈 이노베이션을 지속 추진할 계획을 밝혔다.

kt클라우드 서밋 2024 (사진=kt클라우드)

이후에는 'AI·교육', '클라우드 네이티브(Cloud Native)·공공', 'IDC·보안' 등 3개 트랙에 대한 30개 전문가 발표도 진행됐다. kt클라우드뿐 아니라 각 분야 전문 기업의 임원 등이 연사로 나와 업계 관계자들의 높은 호응을 얻었다.

AI·교육 트랙에서는 래블업, 리벨리온, 모레, 메가존클라우드, 탈레스코리아, 한국넷앱, AMD 등이 각 사의 AI 솔루션과 소프트웨어(SW)·하드웨어(HW) 기술 등을 소개했다. 또 교육정책과 에듀테크 산업을 소개한 경기도교육연구원과 AI 디지털교과서를 발표한 스마트앤와이즈 등의 세션도 높은 관심을 받았다.

클라우드 네이티브·공공 트랙에서는 공공 시장 클라우드 네이티브 정책 및 사업 동향, 도입 사례, CSAP 보안인증 대응 방안 등이 소개됐다. 나무기술, 디딤365, 이노그리드, 이지이노베이션, 자다라(Zadara) 기업 관계자들이 서비스형 SW(SaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 데스크톱(DaaS) 등에 관련한 서비스를 소개하고 전략을 발표했다.

IDC·보안 트랙에서는 한국데이터센터 에너지효율협회 송준화 사무국장, 델 양원석 전무, 에퀴닉스 장혜덕 대표, kt클라우드 김상곤 상무가 패널로 참여해 IDC 시장 동향을 토론했다. 이 외에도 삼화에이스, 안랩, 어이언소프트웨어, 윈스, 케이스마텍, HPE 등이 발표를 맡아 AI에 기반을 둔 데이터센터 설계 구축과 인프라 운용, 자동화∙효율화 방안, 차세대 냉각 시스템 등 신기술 전략과 클라우드 보안 대응 방안, 차세대 보안 기술 등을 소개했다.

kt클라우드 전시 부스에서는 ▲세분화된 AI 인프라 필요에 대응하는 AI클라우드 ▲기업들의 안정적인 백업 환경과 유연한 근무환경을 지원하는 재해복구(DR)·DaaS ▲업무 효율성 향상 위한 SaaS ▲자체 데이터센터 운용 효율화를 돕는 데이터센터 인프라 진단 서비스에 참가자들의 관심이 컸다.



관련기사

총 12개 분야별 전문 기업들도 최신 기술 및 서비스를 전시하며 행사 열기를 더했다. 자다라는 제트 컴퓨트·제트 스토리지·백업 서비스(zCompute·zStorage·Backup Service) 등 클라우드 서비스를 전시했다. 삼화에이스는 '인 로우 쿨링, 이머젼 쿨링(in row cooling, Immersion cooling)' 등 차세대 데이터센터 냉각시스템 모델을 선보였다. 한국넷앱∙소프트퓨전과 래블업은 특화된 AI 솔루션을 각각 선보였고, 메가존클라우드는 AIOps 구축 전략 및 AI 플랫폼 운영 방안을 주제로 전시를 했다.

최지웅 kt클라우드 대표는 "kt클라우드 서밋 2024를 통해 고객사 및 파트너사와 AX 시대 성장 전략을 논의하고 업계 전문가들이 한자리에 모여 소통할 수 있었다"며 "kt클라우드는 AI, 클라우드, IDC 각각의 사업 영역이 시너지를 낼 수 있도록 노력하고, AX를 리딩하는 국내 대표 CSP로서 고객사와 파트너사의 사업 혁신과 성공 과정을 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.