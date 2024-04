회계사도 데이터분석 열공중

회계사들이 빅데이터 등 IT 역량을 올리고 있다.

30일 회계업계에 따르면 회계뿐만 아니라 데이터 분석 능력을 검증할 수 있는 자격 시험인 '재무빅데이터분석사'를 우대해주는 회계법인이 늘어나고 있다.

재무빅데이터분석사는 한국공인회계사회가 주관하는 민간 자격 시험이다. 기본적인 회계와 통계는 물론이고 전산화된 데이터를 직접 저장하고 추출에 필요한 데이터 베이스 이해도도 검증한다. 대용량의 데이터 활용에 필요한 파이썬(Python)과 전산감사소프트웨어 프러딧(Fraudit)의 실용 활용 능력도 시험 내용에 포함됐다.

(사진=이미지투데이)

이 때문에 기업의 방대한 데이터를 다루는 회계사들에게 필요한 자격이라 판단 ▲KPMG 삼정 ▲한국XBRL본부 ▲우리회계법인 ▲재정회계법인 등이 우대 자격 요소로 재무빅데이터분석사를 포함시켰다.

공인회계사의 IT 역량 강화를 위해 공인회계사회 시험 개편도 앞둔 만큼, 관련 자격증에 대한 수요는 높아질 것으로 보인다. 금융감독원은 최근 2025년 공인회계사회 시험을 위해 IT 과목(3학점)을 이수해야 하며, 회계감사(2차)에서 IT 분야 출제 비중을 5%에서 15%로 확대하겠다고 밝혔다.

관련기사

▲한양대 ▲부산대 ▲성신여대 ▲광주대 등이 재무빅데이터분석사 시험과정을 정규과목으로 채택할 예정이다.

한국공인회계사회 측은 "재무빅데이터분석사 시험에서는 실제 업무에서 경험할 수 있는 시산표 작성 등과 같은 상황들을 다루며, Fraudit을 활용한 문제 풀이 방식을 익힐 수 있다"고 설명했다.