니콘, LPGA·LET와 골프 거리측정기 파트너십 체결

니콘은 26일 미국여자프로골프(LPGA), 유럽여자프로골프투어(LET)와 파트너십을 맺고 골프 거리측정기 '쿨샷'을 현역 선수에게 지원한다고 밝혔다.

이번 파트너십에 따라 니콘은 미국과 유럽에서 활동하는 여성 골퍼에게 향후 2년간 쿨샷 제품을 제공한다. 니콘 관계자는 "거리측정기 제공은 선수들의 효과적인 의사결정을 지원하고 전 세계 여성 프로 골퍼들의 역량 강화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

니콘이 LPGA·LET와 골프 거리측정기 파트너십을 체결했다. (사진=LPGA)

골프 거리측정기는 2021 KPMG 위민스 PGA 챔피언십을 시작으로 현재 대부분의 LPGA 투어 및 LET 대회에서 반입과 활용이 허용된다. LPGA 2부 투어인 엡손 투어와 LET 2부 투어 LET 액세스 시리즈는 한 발 앞선 2020년부터 허용했다.

오노자토 나오키(小野里直樹) 니콘 USA CEO는 "이번 파트너십은 많은 선수들이 니콘의 광학기기와 거리측정기를 통해 경기력을 발전시킬 수 있도록 지원하는 뜻 깊은 기회이며 LPGA와 LET의 유능한 선수들을 지원할 수 있어 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.

쿨샷 20i GⅢ 골프 거리 측정기. (사진=니콘이미징코리아)

니콜 메츠거 LPGA 최고 영업 및 파트너십 책임자는 "이번 파트너십을 통해 선수들에게 코스에서의 기량과 자신감을 향상시킬 수 있는 최고급 장비라는 직접적인 혜택을 제공하게 될 것"이라고 밝혔다.

피오나 해롤드 LET 커머셜 디렉터는 "이번 LPGA및 LET와의 파트너십은 전 세계 프로 여성 골퍼들을 지원하고자 하는 니콘의 헌신과 가치를 보여주는 것이며, 향후 2년간 니콘이 공식 거리측정기로서 LET의 가족이 된 것을 기쁘게 생각하고 그에 대한 기대가 크다"고 밝혔다.