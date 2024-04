韓보다 3배 큰 日 보안시장…공략 나선 이글루코퍼레이션, 성과 낼까

이글루코퍼레이션이 높은 기술 신뢰성이 요구되는 일본 보안 시장 공략에 나선다.

이글루코퍼레이션은 오는 24일부터 26일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 일본 최대 규모의 IT 전시회 '재팬 IT 위크 스프링 2024(Japan IT Week Spring 2024)'에 참가한다고 18일 밝혔다.

이글루코퍼레이션은 일본 IT업계를 선도하는 기업들이 모이는 이번 전시회에서 고유의 인공지능(AI) 및 보안 운영 고도화 역량이 집약된 보안 솔루션과 서비스를 선보인다. 보안 운영·위협 대응 자동화(SOAR) 솔루션 '스파이더 쏘아(SPiDER SOAR)'와 분류형·설명형·생성형 AI 기술 기반 AI 탐지 모델 서비스 '에어(AiR, AI Road)'를 시연하며 일본 현지 기업과의 접점을 넓히고 신뢰 관계를 강화한다는 전략이다.

이글루코퍼레이션은 일본 최대 규모의 IT 전시회 '재팬 IT 위크 스프링 2024'에 참가한다. (사진=지디넷코리아 DB)

'스파이더 쏘아'는 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 등 여러 이기종 보안 솔루션과의 연동을 통해 최적의 침해 대응 프로세스 자동화를 구현하는 솔루션이다. '에어'는 보안 로그 및 이벤트에 대한 AI 모델의 예측 결과와 근거를 자연어 형태로 설명해 주는 서비스다. 보안 분석가들은 '스파이더 쏘아'와 '에어' 도입을 통해 정확하고 기민한 의사결정을 내려 공격에 적시 대응할 수 있게 된다.

이글루코퍼레이션은 일본과 더불어 정보보안 수요가 급증하고 있는 동남아시아 및 중동 국가에서 신규 비즈니스 기회를 발굴하며 해외 사업 확장에 속도를 붙이고 있다. 각 지역의 니즈에 부합하는 서비스형 소프트웨어(SaaS)형 AI·CTI 서비스를 확대 제공하는 한편, 키르기스스탄 국가 통합 사이버안전센터 구축 사업 등의 노하우를 토대로 대규모 공적개발원조(ODA) 사업 참여에도 힘을 실을 전략이다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 "이번 재팬 IT 위크 참가를 통해 일본 시장에 이글루코퍼레이션의 보안 기술력과 노하우를 소개하며 일본 사업 확장의 기반을 마련할 것"이라며 "일본 IT 시장에 대한 깊은 이해와 넓은 네트워크를 토대로 일본 보안 시장에서도 이글루코퍼레이션의 영향력을 강화하겠다"고 강조했다.

이글루코퍼레이션이 이처럼 나선 것은 성장 가능성이 높은 해외시장 진출을 통해 매출과 수익 구조를 다변화하기 위한 것으로 분석된다. 한국 정보보호산업협회(KISIA)의 실태조사 통계표(2022년 기준)에 따르면 정보보안산업 수출 비중이 가장 큰 나라는 일본(44.0%)이다. 이어 미국과 중국(각각 13.9%), 유럽(6.4%)이 뒤를 따랐다.

업계 관계자는 "최대 시장인 미국을 제외하더라도 일본은 판매 및 유지보수 측면에서 제값 받기가 가능한 대표적인 지역"이라며 "울며 겨자먹기식 '가격 후려치기'로 부담을 감내할 필요가 없고, 한국에 비해 시장 규모가 2~3배 더 크다는 점에서 매력적"이라고 평가했다.

그러면서 "동남아는 보안 분야 선두주자가 없고, 중동은 미래 도시를 중심으로 신규 솔루션 도입이 활발한 상황"이라며 "다만 한국 제품에 대한 인지도가 낮고 글로벌 경쟁 기업에 밀려나는 경우도 허다해 해외 사업에서 수익을 내는 보안 기업은 많지 않다"고 덧붙였다.